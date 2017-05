Reh kracht durch Frontscheibe Nahe Großenhain rannte das Tier vor ein Auto und durchbrach die Windschutzscheibe. Der Bock verendete noch an der Unfallstelle.

Der Rehbock überlebte den Zusammenprall mit dem Auto nicht. © Polizeidirektion Dresden

Ein Rehbock ist am Donnerstagmorgen nach einem Wildunfall in der Nähe von Großenhain verendet. Der 36 Jahre alte Fahrer eines VW Caddy war gegen 9.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Großenhain und Skassa unterwegs, als das Tier plötzlich auf die Straße rannte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Bock.

Das Tier landete in der Frontscheibe des VW, durchbrach diese und verendete noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. (SZ)

