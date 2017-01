Reh bei Unfall getötet

2500 Euro Schaden nach Wildunfall

Stolpen. Eine 53-Jährige ist in einen Wildunfall verwickelt worden. Die Frau fuhr am Donnerstagmorgen mit einem Opel Astra auf der Verbindungsstraße von Wilschdorf kommend in Richtung Stolpen. In einem Waldstück, etwa 1,5 km vor Rennersdorf-Neudörfel, lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte nicht und verendete noch an der Unfallstelle. Am Auto der unverletzten Frau entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.