Kegeln Regionalvertreter feiern wichtige Siege Die Geringswalder erhalten ihre Chance auf den Klassenerhalt, der DSC bucht die Relegation.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Geringswalde. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugte der Geringswalder LWV-Sechser beim ESV Zschorlau. Großen Anteil daran hatte Dirk Hammer, dem im ersten Durchgang mit tollen 585 Kegeln der Tagesbestwert gelang und der mit Jürgen Poppitz einen Vorsprung von 44 Kegeln herausspielte. Die Mittelpaare trennten sich sich 1:1, wobei der LWV 43 Kegel einbüßte. Somit war vor dem Finale bei einem Zwischenstand von 2:2 und dem Minimalunterschied von einem Kegel Spannung angesagt. Während Axel Mißbach seinem Gegner nur knapp unterlag, gewann Mirko Claus deutlich und sicherte dem LWV-Team die zusätzlichen zwei Punkte über die Gesamtkegel. „Mit zwei Heimspielen in Folge ist man jetzt wieder im Rennen um den vorzeitigen Klassenerhalt dabei“, sagte Mannschaftsleiter Hanns Marschner.

Diesen können in Staffel 3 die Döbelner nicht erreichen, aber sie haben durch einen 6:2-Erfolg gegen den Hirschfelder SV die Teilnahme am Relegationsturnier in Markranstädt gesichert. Die ersten beiden Durchgänge endeten jeweils 1:1, wobei nur René Junghanns überzeugte, aber Andreas Rippin wenigstens den Punkt holte. Im Gesamtergebnis lagen die Gäste knapp vorn. Dafür war erneut Verlass auf das Döbelner Schlussduo Henry Knospe und Heiko Fuhrmann, das seine Gegner regelrecht an die Wand spielte und so den doch klaren Sieg sicherte. (DA/hma/ar)

