Regionalverkehr verzichtet auf Automaten Die Apparate hatten Probleme, Geldscheine zu erkennen. Für Fahrgäste gibt es aber Alternativen, an die Fahrscheine zu kommen.

Tickets vom Automaten? Nicht mehr in Dipps, Freital und Kreischa. © Archiv: SZ

Im Herbst hat der Regionalverkehr Dresden (RVD) seinen Fahrkartenautomaten am Busbahnhof in Dippoldiswalde abgebaut, ebenso in Freital und Kreischa. „Es war eine Generation, die technisch überholt ist, und es ist auch nicht geplant, neue Automaten zu installieren“, informierte RVD-Sprecher Volker Weidemann. Diese Automaten hatte der Regionalverkehr schon gebraucht von der Deutschen Bahn übernommen. Ihre Wartung wurde mit den Jahren immer aufwendiger. So hatten die Apparate Probleme, die neuen Geldscheine zu erkennen.

In Dippoldiswalde gibt es als Alternative zum Fahrkartenautomaten seit 2016 wieder eine Servicestelle des Regionalverkehrs in der Alten Altenberger Straße 15. Viele Fahrgäste würden Abokarten oder inzwischen auch Handytickets nutzen, sagt Weidemann. Außerdem gibt es im Regionalverkehr immer die Möglichkeit, beim Busfahrer eine Fahrkarte zu lösen. Marco Mätze (Linke) hatte den Abbau des Fahrkartenautomaten im Stadtrat Dippoldiswalde angesprochen. (SZ/fh)

zur Startseite