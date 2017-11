Regionalplan liegt aus und wird vorgestellt Im Landratsamt in Großenhain am Remonteplatz 8 ist der Entwurf ausgelegt. In Meißen gibt es eine Infoveranstaltung.

Der neue Regionalplan liegt seit 1. November für die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge zur öffentlichen Einsicht aus. Auch im Dezernat Technik des Landratsamtes am Remonteplatz 8 ist er einzusehen. Bis zum 31. Januar kann der Bürger Stellung dazu beziehen. Zur Planungsregion gehören die Landeshauptstadt sowie die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Bei drei Infoveranstaltungen des Regionalen Planungsverbandes werden laut Ankündigung wesentliche Inhalte vorgetragen. Ebenso können Fragen gestellt werden. Am 7. Dezember ist das um 18 Uhr in Meißen an der Fachhochschule Herbert-Böhme-Straße 11 möglich.

(SZ)

