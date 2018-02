Regionalbauernverband lädt Mitglieder ein

Der Regionalbauernverband Elbe/Röder e.V. führt am Dienstag, dem 13. März, seine jährliche Mitgliederversammlung durch. Die Beratung in der Parkschänke Zabeltitz beginnt um 13.30 Uhr. Neben dem Rechenschaftsbericht und dem Finanzbericht ist die Neuwahl des Vorstandes der wichtigste Tagesordnungspunkt. Vorschläge zur Wahl des Vorstandes können in der Geschäftsstelle, 03522 5298679, eingereicht werden. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. (SZ)

