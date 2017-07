Regionalbahn wieder voll im Einsatz Die Platzprobleme sind behoben. Ärger gab es auf der Strecke trotzdem – weil bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt worden war.

Mittlerweile fahren sie in Riesa wieder komplett, die silbergrauen Bahnen des Typs Coradia Continental. In den vergangenen Tagen hatte es aus technischen Gründen Ausfälle gegeben – nicht zum ersten Mal. © Sebastian Schultz

Auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda gab es in den vergangenen Tagen Störungen aufgrund eines defekten Stellwerkes. Reisende, die aus Chemnitz mit dem Zug in Richtung Elsterwerda unterwegs gewesen sind, konnten in Waldheim nicht aussteigen und mussten bis nach Döbeln durchfahren.

Ursache für die Störung am Stellwerk waren laut Auskunft der Deutschen Bahn (DB) Bauarbeiten, bei denen ein Übertragungskabel der Bahn beschädigt worden ist. Dadurch kam es zum Ausfall der Stellwerkstechnik, hieß es auf Nachfrage von der DB-Pressestelle. „Bei den Bauarbeiten handelte es sich um unangemeldete Arbeiten einer Drittfirma ohne Einweisung und Schachtschein in der Nähe unserer Übertragungskabel“, so die Mitarbeiter der Pressestelle weiter. Seit Montag, 10.30 Uhr bestand die Störung. Am Mittwochmittag ist der Schaden wieder behoben worden. Die Sicherungstechnik konnte wieder in Betrieb gehen. „Die endgültige Schadenbeseitigung dauert noch an“, heißt es vonseiten der DB. Mit welchen Konsequenzen die Baufirma zu rechnen hat, die nahe des Kabels ohne Einweisung sowie Schachtschein tätig gewesen ist, sagt die Bahn nicht. „Wie wir mit Firmen nach derartigen Schadensereignissen umgehen, diskutieren wir grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit.“

Behoben ist das Problem des eingeschränkten Platzangebotes auf der Strecke. Einige der in den vergangenen Tagen ausgefallenen fünfteiligen Triebwagen des Typs Coradia Continental sind wieder zurück. Die Einschränkung des Platzangebotes ist damit behoben. Zu Beeinträchtigungen kommt es diesbezüglich nach wie vor auf der Linie RB 30 Dresden-Zwickau. Der Grund: „Sechs Wagen befinden sich derzeit noch beim Hersteller Alstom. Sie sollen am Freitag zurückkommen“, so ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB).

Die Wagen waren vergangene Woche zu einer Nachprüfung zum Hersteller nach Frankreich gebracht worden. Dabei seien weitere Schäden festgestellt worden, so der Sprecher. Die Prüfung war eine Folge der Radprobleme, wegen der die Triebwagen zum Jahreswechsel aus dem Verkehr gezogen worden sind.

zur Startseite