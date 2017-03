Region Weißwasser im Fokus von Autodieben Drei Autos entwendet und fünf weitere aufgebockt. Sie verloren ihre Räder.

Symbolfoto © dpa

In der Nacht zum Sonntag haben Autodiebe in Weißwasser und Krauschwitz drei Autos gestohlen. Am Montagmorgen fiel zudem auf, dass auch auf einem Betriebsgelände in der Glasmacherstadt Diebe am Werk gewesen waren. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

An der Schweigstraße verschwand ein silberfarbener VW Caddy mit den amtlichen Kennzeichen WSW-AM 17. An der Karl-Liebknecht-Straße stahlen die Unbekannten einen weißen VW Caddy. Der Pkw war auf die amtlichen Kennzeichen GR-ZT 666 zugelassen. In Krauschwitz entwendeten die Täter einen grauen Skoda Superb. Der vier Jahre alte Kombi war auf die amtlichen Kennzeichen GR-OO 303 zugelassen. Alle drei Autos haben in Summe einen Zeitwert von rund 28 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Pkw der Volkswagen-Gruppe wird international gefahndet.

Polizeimeldungen vom 20. März zurück 1 von 3 weiter Motorsägen und Heckenschere entwendet Görlitz. Aus einer Garage auf der Reichenbacher Straße sind zwei benzingetriebene Motorsensen sowie eine Heckenschere der Marke Stiel im Gesamtwert von rund 2000Euro entwendet worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmorgen. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Renault Clio in Görlitz verschwunden Görlitz. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben in Görlitz Unbekannte einen roten Renault Clio entwendet. Der knapp zwei Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-ZD 290 stand auf der Kopernikusstraße. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 10000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (szo) Bundespolizei stellt zwei gesuchte Männer Görlitz. Bundespolizisten haben am Sonntagmorgen, gegen vier Uhr, auf der Autobahn bei Ludwigsdorf einen 34-jähriger armenischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zweibrücken vor. Im Vorfeld hatte das Amtsgericht Zweibrücken wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor nunmehr fünf Jahren eine Geldstrafe angeordnet. Weil der Verurteilte den fälligen Betrag von 3060 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Mehr Glück hatte ein gleichaltriger Kasache. Dieser war am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, an der Autobahnanschlussstelle Görlitz festgestellt und wegen eines vorliegenden Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth zur Dienststelle mitgenommen worden. Der Aufenthalt in der Dienststelle war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die vom Amtsgericht Neumarkt in der Oberpfalz wegen Hausfriedensbruchs festgelegte Geldstrafe von 295 Euro war schnell bezahlt. 8szo)

An der Industriestraße Ost in Weißwasser stellten Mitarbeiter einer Firma am Montagmorgen fest, dass im Verlauf des vergangenen Wochenendes Diebe fünf Autos enträdert haben. Die Unbekannten bockten die Pkw auf, stellten sie auf Steinen ab, demontierten alle 20 Kompletträder und stahlen diese. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 15 000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden an den Autos entstanden ist, wird eine Fachwerkstadt prüfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

