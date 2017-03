Artikelempfehlung

Region fördert Kirchen, Straßen, Chöre

Der Koordinierungskreis des Dresdner Heidebogens hat jetzt Anträge von Kommunen, Kirchgemeinden und privaten Antragstellern für eine Förderung befürwortet. Allerdings konnte nicht allen 52 Projektvorhaben zugestimmt werden. Weil das Budget für Wohnen und Soziokultur von 2,16 Mio. Euro ausgeschöpft war, mussten vier Vorhaben abgelehnt werden. Allerdings gibt es noch Gelder für Wirtschaft und Infrastruktur. Befürwortet wurde ein Antrag der Kirchgemeinde Ebersbach für einKalkreuther Straße 1701561 EbersbachZuordnung LES: HF 1 – Wohnen & SoziokulturZiel 1.3 - Sozial- und KulturangeboteM1 - Erhalt der sozialen und kulturellenInfrastrukturGesamtkosten: 22.700 €Zuschuss B.2 (70 %)+10% Kinder 15.000,00 € maximal mögl. ZuschussKohärenzkriterien geprüft & bestanden: jaProjektbeschreibung:Mit dem Prokt „Netzwerk Kinderchöre“. Damit soll die traditionsreiche, doch gefährdete Chorlandschaft in der Großenhainer Pflege erhalten werden. Auf beachtund mit interessiertem undgebildetem Nachwuchs zu versorgen.Chöre sind über Jahrhunderte Orte der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichenLeben und sozialen Miteinanders und erfüllen so in großemMaße das oben zitierte Anliegen.Dies ist ein Folgeantrag zum „Netzwerk Kinderchöre“, zur Verstetigungund Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit, Weiterentwicklung kulturellenLebens im Angesicht der demographischen Entwicklung.Gesamtkosten: 68.872,00 €Zuschuss F.7 (40 %)+10% Fachplanung 34.436,00 € für Lauterbacher Schlossturmliche Zuschüsse kann auch die Kirche Würschnitz hoffen: 40000 Euro wurden für die Sanierung des Daches und Neueindeckung beantragt. Die Kirchgemeinde Ponickau stellte einen Antrag über 85000 Euro für den Umbau eines Nebenraumes unter anderem als Winterkirche. Der Dachreiter der Linzer Kirche soll erneuert werden. Hier gibt es die Standsicherheit gefährdende Schäden, die eine dringende Erneuerung erfordern. Beantragt wurde die Sanierung dieses Teiles des Daches mit eingebautem Glockenstuhl.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/region-foerdert-kirchen-strassen-choere-3635513.html