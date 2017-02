Region Döbeln: Belegschaft von 20 Schulen streikt An zwei Drittel der Schulen aus der Region gibt es am Mittwoch keinen oder nur teilweise Unterricht.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Die Mehrheit der Lehrer aus der Region Döbeln streikt am Mittwoch. Das ergab eine Umfrage des Döbelner Anzeigers. 20 von 29 befragten Schulen gaben an, dass am Mittwoch nur eine Notbetreuung eingerichtet ist oder nur einige Klassen unterrichtet werden. Am Gymnasium Döbeln ist beides der Fall. Einige Klassen werden laut Schulleiter Michael Höhme normal unterrichtet, bei anderen fallen Stunden aus, bei einigen auch der komplette Unterricht. Am Harthaer Gymnasium werden die Schüler der Klassen zehn bis 12 unterrichtet. „Die anderen können zu Hause bleiben“, sagt Schulleiter Lothar Weisheit.

Eine Notbetreuung gibt es in der Schule. „Wir haben uns dafür entschieden, bei den drei Klassenstufen planmäßigen Unterricht zu machen und nicht bei allen Klassen nur ein bisschen.“ Grund sei unter anderem die Abiturvorbereitung bei den Zwölftklässlern. An der Oberschule in Waldheim werden bis auf die fünften und siebten Klassen alle Schüler nach einem Sonderplan unterrichtet. Allerdings nur bis zur fünften Stunde. Die Elternbriefe sind rausgegangen.

Nur Notbetreuung gibt es dagegen in den Grundschulen Ostrau und Grünlichtenberg. In Grünlichtenberg rechnet Schulleiterin Elke Schlieder mit 20 Kindern, die diese in Anspruch nehmen werden. Geplant ist ein Spielprogramm. Normalerweise lernen 100 Kinder an der Einrichtung. Schlittenfahren, Musik und Programm in der Turnhalle lautet die Alternative zum Lernen an der Grundschule in Ostrau. Wie viele Schüler die Notbetreuung in Anspruch nehmen, konnte Schulleiterin Ingrid Przewloka am Dienstag noch nicht sagen. Die streikenden Lehrer fahren heute mit Sonderbussen zur zentralen Kundgebung nach Dresden.

Wo wird gestreikt?

Gymnasium Döbeln – teilweise

Gymnasium Hartha – teilweise

Oberschule Waldheim – teilweise

Grundschule Ostrau – Notbetreuung

GS Grünlichtenberg – Notbetreuung

Schloßbergschule Döbeln – Projektwoche

GS Gersdorf – Unterricht

GS Großbauchlitz – Unterricht

GS Mochau – nicht erreicht

