Regiobus dünnt Fernbuslinie aus Für den „Mittelsaxen“ gilt ab Mittwoch ein neuer Fahrplan. Eine Einstellung der Linie ist nicht ausgeschlossen.

Regiobus-Chef Michael Tanne hat vergeblich auf die Studenten in der Region gehofft. Er hatte darauf spekuliert, dass einige auf den Bus umsteigen. © Dietmar Thomas

Seit Mittwoch verkehrt der „Mittelsaxe“ zwischen Freiberg und Leipzig nach einem neuen Fahrplan. Statt fünf Hin- und Rückfahrten von Montag bis Freitag und drei an den Wochenende gibt es jetzt nur noch drei Fahrpaare zwischen Nossen und Leipzig in der Woche sowie zwei an den Wochenenden. Grund für die Ausdünnung der Linie sei die gesunkene Nachfrage, wie Henning Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehr bei der Regiobus, auf Nachfrage des DA mitteilte. Zwar habe es zunächst eine leichte Steigerung bei den Fahrgästen gegeben, doch in letzte Zeit seien die Zahlen wieder gesunken. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen nun zur Ausdünnung der Linie entschieden. Der neue Fahrplan gilt zunächst bis zum 9. Dezember 2017. Wie es zukünftig mit der Linie weitergeht, steht noch aus. „Wir beobachten die weitere Entwicklung, aber ein Wegfall ist nicht ausgeschlossen“, sagte Schmidt.

Ausgelastet ist der einzige Fernbus des Unternehmens vor allem auf dem Abschnitt zwischen Nossen und Leipzig. Dort gebe es ein gewisses Stammpersonal. Genutzt werde die Linie dabei vor allem von Mitarbeitern der Abteilung Landwirtschaft des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, das vor einigen Jahren von Leipzig nach Nossen umgezogen ist. Doch die Kunden allein reichen nicht aus, um die Strecke auszulasten.

Studenten ausgeblieben

Auf Studenten hat Regiobus vergeblich gehofft. Noch Mitte 2014 hatte Regiobus-Chef Michael Tanne darauf spekuliert, dass einige auf den Bus umsteigen werden. Doch aus tariflichen Gründen ist dies nicht geschehen. Die meisten Studenten, die auf Bus und Zug angewiesen sind, nutzen für die Fahrten ein Semesterticket. Das gelte jedoch beim Mittelsaxen nicht, so Schmidt.

Bestehen bleibt laut Regiobus die Frühfahrt ab 5.11 Uhr ab Döbeln Busbahnhof bis nach Leipzig mit Ankunft 6.11 Uhr. Die Verbindung sei ein attraktives Busangebot, so das Unternehmen in einer Mitteilung. In Kombination der Linien 750 und 756, von Freiberg nach Leipzig, bestehen laut Regiobus von Montag bis Sonnabend Fahrtmöglichkeiten um 8.14 Uhr und 15.56 Uhr (mit Anschluss Linie der 750 von Döbeln). Sonntags verkehren die Busse um 9.14 Uhr und 16.46 Uhr ab Freiberg. Die Rückfahrten beginnen ab Leipzig von Montag bis Freitag um 6.15 Uhr, von Montag bis Samstag um 14.00 Uhr, am Sonntag um 14.40 Uhr und täglich um 18.40 Uhr. Diese bieten wiederum in Nossen einen Anschluss zur Linie 750 nach Döbeln.

zur Startseite