Regiobahn streicht Verbindung Chemnitz-Riesa-Elsterwerda Zwischen Chemnitz, Döbeln und Riesa fährt seit Mittwoch gar kein Zug mehr. Die Informationspolitik lässt zu wünschen übrig.

Für Mittwoch und Donnerstag wurden aufgrund des Fahrzeugmangels alle Verbindungen der Linie RB45 zwischen Chemnitz und Elsterwerda ersatzlos gestrichen. © Archiv/Dietmar Thomas

Auf der Bahnstrecke Chemnitz-Döbeln-Riesa-Elsterwerda fahren bis einschließlich Donnerstag gar keine Züge mehr. Nachdem die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Montagabend angekündigt hatte, dass wenigstens im Zwei-Stunden-Takt gefahren wird, geht nun nichts mehr. „Grund dafür ist, dass an weiteren Fahrzeugen eine Ausbröckelung an den Radsätzen festgestellt wurde. Momentan sind noch neun von 29 Fahrzeugen im Einsatz“, erklärte jetzt ein MRB-Sprecher. Weil die Fahrzeugflotte so reduziert ist, sei entschieden worden, die Strecke der RB45 vorerst nicht zu bedienen. Warum es ausgerechnet diese Verbindung trifft, lässt das Unternehmen offen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Fahrgäste werden gebeten, alternative Reiserouten zu nutzen.“ Wie diese aussehen sollen, wird ebenfalls nicht beschrieben. Um von Döbeln nach Riesa zu gelangen, ist DA-Recherchen zufolge eine Fahrt mit dem Bus von Döbeln nach Lommatzsch (Linie 416, Dauer rund 30 Minuten) und von da aus weiter nach Riesa (Linie 430, Dauer 45 Minuten) möglich. (sol)

