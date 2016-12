Regiobahn fährt mit „stabilem Ersatzfahrplan“ Nach dem Chaos vor zwei Wochen wird die Strecke Chemnitz-Elsterwerda wieder zuverlässig bedient. Behoben sind die Probleme aber noch nicht.

© Sebastian Schultz

Die Mitteldeutsche Regiobahn ist auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda weiterhin auf Ersatzzüge angewiesen, die regulär dort nicht unterwegs sind. „Wir fahren weiterhin einen stabilen Ersatzfahrplan. Das heißt, dass der Regelfahrplan eingehalten wird, jedoch mit verminderten Sitzplatzkapazitäten“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Die Mitteldeutsche Regiobahn arbeite derzeit gemeinsam mit dem Hersteller Alstom daran, so schnell wie möglich die geplanten Kapazitäten wieder anbieten zu können.

Am 7. Dezember wurde die Strecke zwischen Elsterwerda und Chemnitz gar nicht mit Zügen bedient. Am Tag darauf fuhr zumindest wieder jeder zweite Zug. Ursache für die anhaltenden Probleme ist ein ungewöhnlicher Verschleiß an den Rädern der Züge. Hersteller Alstom ist nun dabei, die Fahrzeuge sukzessive zu warten. (SZ/veb)

