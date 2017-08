Regierungschefs spielen sich den Puck zu Sachsen und Brandenburg machen weiter gemeinsam für die Lausitz mobil – am Donnerstag von Weißwasser aus.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU, links) und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) © dpa

Um über das heiße Thema Geld zu reden, kamen die Regierungschefs von Sachsen und Brandenburg gestern in der Eissporthalle von Weißwasser zusammen. Während auf der Eisfläche die Lausitzer Füchse für die neue Zweitliga-Saison trainierten, spielten sich eine Etage höher die Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) symbolisch den Puck zu. Sie bekräftigten ihren Schulterschluss für die Region und erneuerten ihre Forderung nach zusätzlichen finanziellen Hilfen vom Bund. Damit solle der Lausitz beim Strukturwandel von der Braunkohle zu anderen Industrien unter die Arme gegriffen werden.

Diese Forderung steht auch schon in einem Brief, den Tillich und Woidke vor sieben Wochen nach einer gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen Sachsens und Brandenburgs in Großräschen an die Bundeskanzlerin geschickt hatten. Konkret war von 1,2 Milliarden Euro die Schreibe. Als sich beide Regierungschefs gestern in Weißwasser trafen, kam schnell die Frage nach einer Antwort der Kanzlerin. Einen Brief von Angela Merkel gebe es noch nicht, sagte Sachsens Ministerpräsident Tillich, „aber wir haben eine indirekte Antwort bekommen“. Die sehe so aus, dass beide deutsche Regierungsparteien das Thema Lausitz in ihr Wahlprogramm aufgenommen hätten. „Das ist der Beweis dafür, dass man in Berlin verstanden hat: Die Entwicklung der Lausitz ist nicht nur eine Sache von Sachsen und Brandenburg.“ Diese Erkenntnis sei ihm wichtiger als ein Brief, gleichwohl erwartet Tillich noch eine persönliche Antwort von der Kanzlerin.

Attraktiver als Dresden und Berlin

Das gestrige Gespräch mit Woidke sowie Kommunalpolitikern, Unternehmern und Arbeitnehmervertretern aus Ostsachsen und Südbrandenburg bezeichnete Tillich gegenüber der SZ als „sehr konstruktiv“. Unter anderem sei über die Anregung gesprochen worden, in der Lausitz eine Sonderwirtschaftszone einzurichten. Diese könnte mit besonderer Förderung und steuerlichen Vorteilen für attraktive Arbeitsplätze in der Lausitz sorgen. „Die Lausitz muss attraktiver als Berlin oder Dresden sein. Das ist ein großes Stück Arbeit“, sagte Tillich. Woidke nahm den Puck auf und erklärte, zurzeit fahren viele Weißwasseraner nach Dresden und viele Lübbenauer nach Berlin zur Arbeit. „Diese Fahrtrichtungen sollen sich umkehren.“ Das könne Jahre dauern, sei aber machbar.

Links zum Thema Kommentar: Für die Lausitz gibt’s kein Sommerloch

Als Bedingungen dafür nannte der brandenburgische Regierungschef unter anderem die bessere Anbindung von Cottbus an Berlin, eine dreispurige Autobahn von der Hauptstadt bis zum Dreieck Spreewald und die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Görlitz-Cottbus. Auch habe die Lausitz viel Platz für neue Wissenschaftseinrichtungen. Diese könnten zusammen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und der Hochschule Zittau/Görlitz unter anderem an der Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien forschen. Denn die große Kompetenz der Lausitz liege darin, eine Energieregion zu sein – das bleibe so auch nach dem Braunkohle-Zeitalter, das in den nächsten Jahrzehnten schrittweise zu Ende geht.

Unter den Teilnehmern der gestrigen Runde war auch der Görlitzer Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, Frank Großmann. Er bezeichnete als wichtigstes Ergebnis, „dass die Lausitz öffentlich wahrgenommen wird“. Und die Akteure in der Region seien miteinander im Gespräch. Das lobte auch Dietmar Woidke. Allzu oft sei es im Alltag so, dass der eine Bürgermeister schaue, was der andere habe oder bekomme. „Hier aber sitzen alle an einem Tisch und ziehen an einem Strang. Alle haken sich gegenseitig unter.“

Lausitz bleibt Chefsache

Das soll auch so bleiben, waren sich Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke gestern einig. Sie werden nicht bei jedem Treffen der Lausitzrunde von Bürgermeistern und weiteren Akteuren der Region dabei sein, „aber einmal jährlich mindestens“, stellte der sächsische Regierungschef in Aussicht. Beide Ministerpräsidenten hätten die Lausitz zur Chefsache gemacht, das werde auch so bleiben.

zur Startseite