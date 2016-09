Regierung will keine Zwangsehen dulden Bund und Länder beraten über den rechtlichen Reformbedarf zum Schutz Minderjähriger vor Kinder- und Zwangsehen.

Unter den muslimischen Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen, waren auch zwangsverheiratete Minderjährige. © dpa

Es sind neue Zahlen, die der Debatte um Kinderehen in Deutschland neue Nahrung geben. „Niemand darf zu einer Ehe gezwungen werden, erst recht keine Kinder“, sagte Heiko Maas (SPD) am Freitag. Inzwischen leben fast 1 500 verheiratete Kinder und Jugendliche in Deutschland. 361 von ihnen sind sogar jünger als 14 Jahre alt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. „Wir müssen alles tun, um Kinder und Jugendliche vor Missbrauch und Zwangsheirat besser zu schützen“, sagte Maas.

Fast 1 000 der in Deutschland lebenden verheirateten ausländischen Minderjährigen seien jedoch älter als 16 Jahre, sagte die Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katja Dörner. Ehen in diesem Alter lässt auch das deutsche Recht nur in Ausnahmefällen zu. Bei den Kindern unter 14 Jahren sei die Rechtslage dagegen klar: „Diese Ehen sind in Deutschland nicht zulässig“, sagte Dörner.

Der Jurist und Direktor des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa, Mathias Rohe, sagte: „Wenn das Mädchen jünger als 14 Jahre alt ist, muss das Paar getrennt werden. Denn wenn die sexuellen Beziehungen fortgesetzt werden, ist das nach unserem Strafrecht eine Straftat.“ Für die Gruppe der 14- bis 16-Jährigen muss laut Dörner geprüft werden, „ob eine gesetzliche Regelung notwendig ist und die Möglichkeit geschaffen wird, diese Ehen auch gegen den Willen der Betroffenen aufzuheben“.

Am Montag hatte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Kinderehen ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll „noch in diesem Jahr einen konkreten Vorschlag auf den Weg bringen“, sagte Maas. In Deutschland sind Ehen derzeit grundsätzlich erst mit der Volljährigkeit erlaubt – in Ausnahmefällen aber schon mit 16 Jahren. Union und SPD hatten sich dafür ausgesprochen, diese Ausnahmen abzuschaffen.

Im Ausländerzentralregister waren Ende Juli 1 475 minderjährige Ausländer mit dem Familienstand „verheiratet“ gespeichert. Bei den meisten (1 152) handelte es sich um Mädchen. Sie dürften bereits in der Heimat mit einem Erwachsenen verheiratet worden sein. Es gibt aber auch Fälle, in denen Jungs zwangsverheiratet werden.

Die größte Gruppe der minderjährig Verheirateten stammt aus Syrien (664). Weitere Herkunftsstaaten sind Afghanistan (157), Irak (100), Bulgarien (65), Polen (41), Rumänien (33) und Griechenland (32). Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. (dpa)

