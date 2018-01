Reger Wildwechsel im

Weißwasser. Im Umland von Weißwasser hat am Mittwochmorgen reger Wildwechsel für zwei Unfälle gesorgt. So stieß auf der Staatsstraße in Richtung Weißkeißel ein Chevrolet mit Schwarzwild zusammen. Das Tier flüchtete und am Auto entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Ein Fuchs kam auf der Kreisstraße von Neustadt nach Boxberg bei einem Zusammenstoß mit einem Opel nicht so glimpflich davon. Er verendete an der Unfallstelle. Der Pkw war mit einem Sachschaden von rund 2 500 Euro nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (SZ)

Autodieb aus Litauen festgenommen

Löbau. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei haben am Donnerstagmorgen auf der A 4 in Richtung Görlitz einen Autodieb gefasst. Die Polizisten kontrollierten den 44-jährigen Fahrer eines T 5 California am Rastplatz Löbauer Wasser. Die angebrachten Kennzeichen erwiesen sich als Fälschung. Die genaue Prüfung des Volkswagens ergab, dass dieser am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen als gestohlen gemeldet worden war. Den litauischen Staatsbürger nahmen die Polizisten vorläufig fest und stellten den Transporter sicher. (SZ)

