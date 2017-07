Gut zu wissen Reger Flugbetrieb Wenn nichts mehr schiefgeht, wird es ein gutes Storchenjahr. In vielen Nestern gibt es drei Jungtiere. Einige unternehmen bereits die ersten Probeflüge.

zurück Bild 1 von 3 weiter Warten auf das Futter: Die drei Jungstörche sitzen auf dem Nest in der Siedlung am Waldteich in Volkersdorf. Für einen kurzen Moment sind auch die beiden Elterntiere zusammen dort. Das eine steht und das andere ist gerade im Landeanflug. Wenn sie das Futter für den Nachwuchs abgeliefert haben, beginnt die Suche von Neuem. So ist das auch am Fasanenschlösschen in Moritzburg. Hier startet gerade einer der Altvögel, während die beiden Jungen noch mit dem Futter beschäftigt sind.Fotos: SZ/Sven Görner © SZ/Sven Görner Warten auf das Futter: Die drei Jungstörche sitzen auf dem Nest in der Siedlung am Waldteich in Volkersdorf. Für einen kurzen Moment sind auch die beiden Elterntiere zusammen dort. Das eine steht und das andere ist gerade im Landeanflug. Wenn sie das Futter für den Nachwuchs abgeliefert haben, beginnt die Suche von Neuem. So ist das auch am Fasanenschlösschen in Moritzburg. Hier startet gerade einer der Altvögel, während die beiden Jungen noch mit dem Futter beschäftigt sind.Fotos: SZ/Sven Görner

Für einen kurzen Moment sind auch die beiden Elterntiere zusammen dort. Das eine steht und das andere ist gerade im Landeanflug. Wenn sie das Futter für den Nachwuchs abgeliefert haben, beginnt die Suche von Neuem.

Am Fasanenschlösschen in Moritzburg: Hier startet gerade einer der Altvögel, während die beiden Jungen noch mit dem Futter beschäftigt sind.

Drei Weißstörche stehen auf dem Rand des Nestes in der Siedlung am Waldteich in Volkersdorf. Sie scheinen Ausschau zu halten. An ihrer Größe ist für den Laien kaum zu erkennen, ob es Jungvögel oder auch Elterntiere sind. Die noch nicht rot gefärbten Schnäbel und Beine verraten allerdings – das ist der Nachwuchs.

Plötzlich kommt Bewegung in die kleine Gruppe. Die Vögel geben fietschende Laute von sich. Alle drei drehen sich mit dem Schnabel zur Nestmitte und senken den Kopf. Ein paar Sekunden später ist auch klar, warum. Einer der Altstörche landet auf dem Nest. Offensichtlich hat er reichlich Futter dabei. Es dauert eine Weile, bis er seine Beute wieder herausgewürgt hat. Die Aufregung beim Nachwuchs nimmt derweil zu, wie nicht zu überhören ist. Ein Storchenkind hebt seinen Kopf nach oben und streckt den Hals. Es hat offenbar einen dicken Brocken ergattert. Was da zwischen seinem Schnabel klemmt, sieht aus wie eine Maus.

Das Elterntier ist derweil auf dem Nestrand ein paar Schritte gelaufen. Jetzt steht es da und scheint sich auszuruhen. Doch plötzlich legt es den Kopf nach hinten und fängt laut an zu klappern. Kurz darauf schwebt der zweite Storch ein und landet geschickt auf dem vollen Nest. Die beiden scheinen sich noch kurz mit den Schnäbeln zu begrüßen, ein erneutes Klappern – dann breitet der erste Storch seine Flügel aus und gleitet im Sinkflug vom Nestrand. Die drei Storchenkinder sind indes schon wieder in Habtachtstellung, um nichts von der neuen Lieferung zu verpassen. Es dauert nicht lange, dann bricht auch der zweite Storch zur nächsten Futtertour auf. Diesmal landet er aber gleich in Sichtweite auf der benachbarten Wiese.

Im vergangenen Jahr war der noch relativ neue Neststandort mit vier ausgeflogenen Jungstörchen der erfolgreichste von insgesamt 13 in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Insgesamt wurden im Vorjahr 15 Tiere erfolgreich aufgezogen. So viel wie 2015. Das beste Storchenjahr seit 2000 war mit 20 Ausgeflogenen 2008 gewesen. Vor vier Jahren 2013 schafften es dagegen nur zwei Jungvögel.

Der Erfolg von 2008 lässt sich diesmal nicht wiederholen. Jedenfalls nicht ganz. Doch immerhin proben derzeit in den Nestern in Volkersdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf, Radeburg, Bärwalde, Marsdorf und Ottendorf-Okrilla 19 junge Störche ihre ersten Flügelschläge. Während einige dabei nur auf dem Nestrand hüpfen, haben andere auch schon erfolgreich den Freiflug um das Nest gewagt.

Günter Opitz ist vorsichtig optimistisch, dass es ein sehr gutes Jahr für die Adebare wird. Als Mitglied der Fachgruppe Ornithologie Großdittmannsdorf und ehrenamtlicher Storchenbetreuer kümmert er sich schon seit vielen Jahren um die großen Zugvögel, die in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft brüten und ihren Nachwuchs aufziehen. Daher weiß er, dass Erfolg oder Misserfolg eines Jahrgangs ausschließlich daran gemessen wird, wie viele Jungvögel im Spätsommer ausfliegen.

„Das Gröbste ist inzwischen überstanden. Auch starke Regenfälle können den Jungen kaum noch gefährlich werden, da ihr Federkleid sie jetzt schützt.“ Und glaubt man den langfristigen Wetterprognosen, ist auch keine lange und extreme Trockenheit in Sicht. Damit dürfte der Tisch für die Störche weiter gut gedeckt bleiben.

Während das Nest am Waldteich im Vorjahr Spitzenreiter war, gibt es diesmal in Berbisdorf und Marsdorf noch weitere Standorte mit drei Jungstörchen. Insgesamt haben acht Storchenpaare erfolgreich gebrütet. Leer blieb auch in diesem Jahr wieder das Nest in Großdittmannsdorf.

Nicht in der Statistik der Fachgruppe enthalten, aber nicht weniger erfreulich, ist der Nachwuchs am Fasanenschlösschen in Moritzburg (2) sowie in Schönborn und Seifersdorf (je 3). Und auch die übrigen Standorte im Landkreis Meißen lassen auf ein gutes Jahr hoffen. Die Naturschützer rechnen mit zwei, drei Jungen pro Brut.

