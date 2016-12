Regenwasser soll Geld kosten Der AZV Döbeln-Jahnatal muss seine Gebühren fürs Abwasser ändern. Für einige Einleiter wird das teuer.

Im Klärwerk in Döbeln Masten landet auch das Regenwasser, das in den Grundstücken in Döbeln eingeleitet wird und das eigentlich nicht geklärt werden müsste. Die Kosten dafür muss der Abwasserzweckverband ab 2019 auf die Verursacher umlegen. Das sind vor allem Firmen, die große Flächen mit Hallen oder Parkplätzen versiegelt haben. © Dietmar Thomas

Aus Sicht der Bürgermeister des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal besteht eigentlich kein Anlass, das gesplittete Entgelt fürs Abwasser einzuführen. Mit Zähneknirschen haben sie in der letzten Verbandsversammlung des Jahres trotzdem dem neuen Gebührenmodell zugestimmt. Ab 2019 muss die Menge des eingeleiteten Oberflächenwassers in die Gebührenberechnung mit einbezogen werden. Andere Zweckverbände machen das schon lange. Im Nachbar-AZV Untere Zschopau hatte es vor einigen Jahren Proteste gegen die neue Gebührenberechnung gegeben. Besonders Einkaufsmärkte und Betriebe mit großen Hallen und versiegelten Flächen werden das neue Gebührenmodell zu spüren bekommen, sagte AZV-Geschäftsführer Stephan Baillieu. Grundsätzlich gilt: Wer viel Oberflächenwasser auf seinem Grundstück behält, muss weniger zahlen. Jeder Liter Wasser, der bisher in die sogenannten Mischwassersysteme eingeleitet wird, muss in den Klärwerken des Verbandes behandelt werden – diese Kosten werden dann auf die Verursacher umgelegt. An den Gesamteinnahmen des AZV ändert sich nichts.

Auch mit der bisherigen Gebührenkalkulation war der AZV bestens zurecht gekommen. „Es gibt eigentlich keine Notwendigkeit für die gesplitteten Entgelte. Der Verband steht solide da“, sagte Ballieu. Klagen gegen die bisherige Gebührenberechnung seien auch nicht anhängig. Trotzdem drängte das Kommunalamt auf die Änderung. Ursache ist die aktuelle Rechtssprechung. „Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten“, sagte der Verbandsvorsitzende, der Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling. Keinen Einfluss hat die neue Gebührenkalkulation in Gebiete, wo sogenannte Getrenntsysteme bestehen, also Abwasser und Oberflächenwasser extra abgeführt werden. Dort landet das Oberflächenwasser gleich im nächsten Bach und nicht in der Kläranlage.

Eigentlich sollte der Verband die veränderte Gebühr schon 2017 einführen. Aber die Bürgermeister hatten sich vor allem wegen der Kosten dagegen gestemmt. Die Vorbereitungen sind sehr aufwendig. Das gesamte Verbandsgebiet muss überflogen und die Bilder ausgewertet werden. So wird die Größe der versiegelten Flächen ermittelt. Nach diesen Ergebnissen können die Grundstückseigentümer noch eine Selbstauskunft geben. Die Vorbereitungszeit ist auf zwei Jahre angesetzt, erst 2018 werden die neuen Gebührenberechnungen vorliegen. Dabei sind viele individuelle Details der Grundstücke zu beachten. Zum Beispiel, ob Rasengittersteine das Wasser besser versickern lassen oder ob das Haus ein Gründach hat, das den Niederschlag speichert. „Eigentlich geht es auch darum, den Grad der Versieglung zurückzunehmen“, sagte Baillieu.

Die ganze Prozedur hatten der AZV schon einmal 2002 durchgezogen. Auch damals gab es Überfliegungen, Hausbesitzer wurden angehört. Das Ergebnis damals: Der Verband musste das gesplittete Entgelt nicht einführen, weil die Kosten für die Beseitigung des Oberflächenwassers unter 15 Prozent der Gesamtkosten blieb. Die Daten von damals lassen sich heute aber nicht mehr verwenden.

