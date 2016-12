Regenüberlauf zur Elbe fertig Die Kanalbauer legen nach der Weihnachtspause auf der Tolkewitzer Straße so richtig los.

Die Stadtentwässerung baut die linkselbische Abwasser-Hauptschlagader in großem Stil aus. Über 13 Kilometer des Altstädter Abfangkanals sind jetzt saniert. Durch ihn fließt das gesamte Abwasser auf dieser Elbseite ab Zschieren in Richtung Klärwerk Kaditz. Zuletzt hatten die Bauleute die Arbeiten in Laubegast abgeschlossen. Nun sind sie im letzten Abschnitt im Dresdner Osten an der Tolkewitzer Straße zwischen Johannsfriedhof und der Kreuzung mit der Wehlener Straße aktiv. Deshalb ist die Verbindung stadtauswärts gesperrt.

Neben der Magistrale ist bereits ein gewaltiges Bauwerk fertiggestellt, erklärt Projektleiter Heiko Nytsch von der Stadtentwässerung. Unweit des Trollgartens ist bis in eine Tiefe von sieben Metern ein Regenüberlauf aus Stahlbeton errichtet worden. Der schützt den Kanal vor einer Havarie. Regnet es stark, strömt überschüssiges Abwasser stark verdünnt in die Elbe.

Nun wird in dem 675 Meter langen Stück an der Tolkewitzer Straße der Abfangkanal erneuert. Das Abwasser fließt durch eine Ersatzleitung auf dem Gehweg. Die ersten 20 Meter des neuen Kanals sind bis zur Weihnachtspause verlegt worden, erklärt Nytsch. Das zwei Meter hohe Stahlbetonrohr ist mit zwei Metern größer als das alte, damit mehr Abwasser durchfließen kann. Am Baggerarm werden zwei und vier Meter lange Segmente eingehoben. Bis Juni kommenden Jahres sollen die Arbeiten beendet sein, sodass die Tolkewitzer Straße wieder freigegeben werden kann. Dann kann die Stadt die Wehlener Straße sanieren. (SZ/phi)

