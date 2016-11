Regentrudes Liebster Der Nebel wollte im Oktober nicht von der Seite der nassen Tante weichen. Das gab es in den letzten 45 Jahren noch nie.

Es waberte und waberte und waberte. Nebel legte sich immer wieder über Täler und Bergkuppen, hier bei Börnchen über dem Trebnitzgrund.



Ach, es wär so schön gewesen: Hätte das wunderbare Septemberwetter nicht weitergehen können? Doch Petrus macht nun mal, was er will, und hat offensichtlich auch nicht auf den sächsischen Ferienkalender geguckt. Denn pünktlich zu den Herbstferien wurde das Wetter ganz und gar ferienuntauglich. Zu kalt war der Oktober – der erste Monat seit einem Jahr. Und viel zu nass. Und viel, viel zu wenig sonnig.

Am 1. Oktoberwochenende sah das alles noch recht fein aus. In Dohna wurde sogar mit 25,1 Grad noch mal ein Sommertag erreicht. Doch schon am 2. wurde es deutlich kühler, und der Feiertag, der 3. Oktober, war dann vollends verregnet. Und es ging immer weiter bergab. Die Höchsttemperaturen kletterten selbst im Flachland nur noch selten über die 10-Grad-Marke, in Zinnwald wurden nicht einmal mehr fünf Grad geschafft. Dabei regnete es in Strömen, vor allem am 5. ergossen sich 20 bis 30 Liter auf den Quadratmeter im Osterzgebirge. Etwas beschaulicher wurde es zur Monatsmitte, noch einmal stiegen die Temperaturen kurz an, in Zinnwald wurden am 16. sogar 12,6 Grad erreicht, und auch die Sonne kam des Öfteren zum Vorschein. Doch leider war das nur eine vorübergehende Freude.

Am Abend des 20. bildete sich in Tschechien bei Usti nad Labem ein Gewitterchen. Der absolute Tiefpunkt war dabei am 22. Oktober erreicht, als an der Wetterstation Zinnwald-Georgenfeld der erste Frosttag des Winters mit einem Minimum von -1,4 Grad registriert wurde und die Höchsttemperatur nicht über 2,2 Grad kletterte. Auch in tieferen Lagen gab es Bodenfrost und Reif. Leider blieb es auch den Rest des Monats durch eine recht seltene Nordwestströmung trotz Hochdruckwetters kühl, neblig und ziemlich trübe. Der Monatsabschluss zum Reformationsmontag schien zunächst noch ganz gut zu werden, aber schon bald zog eine dicke Hochnebeldecke auf, aus der es zum Abend hin auch noch hässlich nieselte.

Ganz und gar trübe sah es im Oktober mit der Sonne aus. Der sonnigste Tag in Dohna war der 17. mit immerhin 5,6 Stunden (bei gut zehn möglichen) und in Zinnwald der 1. mit 3,9 Stunden! Und so kommt es, dass wir den trübsten Oktober seit Beginn der Messreihen 1971 verzeichnen. Der bisherige Spitzenreiter dieser traurigen Kategorie war der Oktober 1974 mit 36,4 Stunden. Und nimmt man die Statistik der sonnenscheinärmsten Monate überhaupt, kommen wir auf einen respektablen 26. Platz (von 180).

Und noch etwas haben wir im Oktober geschafft: In Zinnwald gab es jeden Tag Nebel. Auch das ist zumindest in diesem Monat noch nie passiert.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

