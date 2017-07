Regenschirm nicht vergessen Wolkenberge schieben sich auch Richtung Osterzgebirge. Vorsicht: Es könnte diesmal sehr nass werden.

Für Mittwoch ist viel Regen angesagt. © dpa

Wer am Mittwoch das Haus verlässt, muss unbedingt einen Regenschirm mitnehmen. Das rät der Zinnwalder Wetterbeobachter Lars Wagner. Bis auf ein paar Tröpfchen am Dienstag lag das Osterzgebirge im Vergleich zu weiten Teilen Deutschlands noch in einem niederschlagsfreien Gebiet. Es hatte so gut wie kaum Regen gegeben. Registrierte die Wetterstation in Zinnwald übers Wochenende noch Mengen von insgesamt um die 20 Liter pro Quadratmeter, allerdings ganz und gar nichts Dramatisches, wie Lars Wagner betont, waren es innerhalb von 24 Stunden von Montag zu Dienstag lediglich ganze zwei Liter. Da wären andere Regionen froh gewesen, wo es schon wie aus Kannen schüttete. Doch Wolken rückten im Tagesverlauf am Dienstag auch im Osterzgebirge näher und kündigten starke Regenfälle an, die bis Donnerstag fallen sollen. Den Prognosen zufolge können 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen, stellenweise sogar bis zu 70 Liter in den Mittelgebirgen. Erst am Donnerstag gegen Nachmittag bzw. Abend hin soll der Regen nachlassen. „Regenschirm ist also Pflicht“, sagt Lars Wagner. Bislang ist das Osterzgebirge glimpflich davongekommen. Berlin dagegen, nur um die 200 Kilometer von uns entfernt, wurde dieses Jahr schon mehrfach ordentlich eingeweicht. „Das ist gar nicht weit weg von uns“, sagt Lars Wagner. „Und dort gab es schon zweimal Hochwasser, zum Teil mit Summen von über 100 Litern am Tag.“ Zum Vergleich: Das hat das Osterzgebirge noch nicht einmal insgesamt bislang im Monat Juli verkraften müssen. Bis zum 25. Juli hat die Wetterstation in Zinnwald 85 Liter pro Quadratmeter registriert. Nach dem langjährigen Mittel – die Wetterwarte zeichnet Daten seit 1971 auf – wären 97 Liter für unsere Region normal. Insofern liegt der Monat Juli von den Regenmengen her bislang im Limit – wenn da nicht noch was kommt …

zur Startseite