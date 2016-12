Regenmesser setzt den Schlusspunkt Rudolf Sachse misst seit 45 Jahren in Walddorf die Niederschlagsmenge. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Nur noch wenige Tage misst Rudolf Sachse in Walddorf die Niederschlagsmenge. Dann ist nach 45 Jahren Schluss. © Matthias Weber

Seit 45 Jahren trabt Rudolf Sachse jeden Morgen hinaus, im Sommer exakt um 7.50 Uhr und im Winter um 6.50 Uhr. Etwa 50 Meter entfernt von seiner Haustür steht der Behälter, mit dem er die Niederschlagshöhe misst. „Im Winter ist das auf Dauer schon unangenehm, wenn man im Dunkeln bei jedem Wetter mit der Taschenlampe nach draußen gehen muss“, sagt er.

Doch zum Jahresbeginn ist Schluss. Das liegt an den Knien, an denen Rudolf Sachse zweimal operiert worden ist. Da kann er nicht mehr jeden Morgen raus. Seine Kinder helfen noch ein wenig beim Messen, aber sie sind zeitlich zu sehr eingeschränkt. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird dringend gesucht. Dabei gehört ein entsprechendes Grundstück mit offenem Blick zum Himmel und möglichst ohne dichten Baumbewuchs dazu. Immerhin, für seine ehrenamtliche Tätigkeit hat Sachse 2011 das Bundesverdienstkreuz bekommen.

Sein Interesse am Wetter geht bis in die Lehrzeit als Gärtner in Dresden zurück. Damals, wenige Jahre nach dem Krieg, war es schon bedeutsam, bei schönem und sonnigem Wetter ausreichend zu gießen oder bei Nässe die Pflanzen vor Fäulnis zu schützen, erinnert er sich. Es begann die Zeit, als auch die ersten Zeitungen mit dem Wetterbericht und so auch den Niederschlagsmengen erschienen. Das interessierte ihn sehr. „Berufsbedingt war man als Gärtner mit dem Wetter verheiratet und musste sich darüber zusätzliches Wissen aneignen“, sagt Rudolf Sachse.

Sein Weg führte ihn schließlich von Dresden nach Walddorf, wo er natürlich eine Gärtnerei betrieb. Hier am Forstamt befand sich früher die Niederschlagsmessstelle. Diese war genau an der unterirdischen Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee eingerichtet. Lange Jahre betreute sie ein Dorfbewohner. Als dieser starb, machte dessen Tochter weiter, die das dann jedoch aufgab. Also wurde jemand gesucht und Rudolf Sachse sagte bei der Chefin vom Wetteramt Radebeul aushilfsweise und vorläufig zu. Seit dem 4. November 1971 macht Rudolf Sachse das nun. Er erinnert sich genau, denn dieser Tag ist auch sein Geburtstag.

In Walddorf werden aktuell nur Niederschlagsmessungen beobachtet. Andere Daten wie Temperatur oder Sonneneinstrahlung sind hier in der Gegend der Wetterstation Bertsdorf-Hörnitz vorbehalten. Erfasst werden müssen die Daten jeden Tag, um dann nach Potsdam zum Deutschen Wetterdienst (DWD) geschickt zu werden. Das Datenaufkommen hat damit beträchtlich zugenommen, bedenkt man, dass zu DDR-Zeiten lediglich ein Monatsbericht gemacht werden musste, weiß Sachse.

Ganz genau erinnert sich der Wetterwart auch an den Tag mit dem höchsten Niederschlag während seiner gesamten Tätigkeit. Es war die Nacht vom 7. zum 8. August 1978. Sage und schreibe 84,8 Liter fielen vom Himmel. Dafür gibt es eine Erklärung: Der gesamte Niederschlag vom Osten her war am Kottmar hängen geblieben und hat sich da abgeregnet.

Rudolf Sachse bestätigt, dass sich das Klima verändert hat. Allgemein sei es wärmer geworden. Allerdings sei die Oberlausitz recht gut dran. Die Landwirte hier könnten gut damit zurechtkommen. In Walddorf habe es auch schon seit einigen Jahren kaum noch gravierende Unwetter gegeben.

