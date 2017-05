Regenbogenflagge vorm Rathaus hat Nachspiel

Die Flaggen-Aktion vor dem Dresdner Rathaus könnte die Jugendorganisationen von Linke und SPD noch Geld kosten. Mitglieder hatten am Wochenende im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) die Regenbogenflagge gegen den Willen der Verwaltung gehisst. Diese bezeichnete die Aktion am Montag als befremdlich. „Es steht außer Frage, dass die Stadt und der Oberbürgermeister die Intention des CSD unterstützen“, sagte Sprecher Kai Schulz. Eine Regelung des Freistaats verbietet es aber, dass die Masten für politische Statements genutzt werden dürfen. „Die Akteure, die jetzt ohne Wissen und Willen der Stadt die Regenbogenflagge gehisst haben, würden wahrscheinlich zu den ersten gehören, die harte Konsequenzen fordern, wenn Gleiches durch Pegida oder andere, ihnen politisch nicht nahe stehende Gruppen geschehen würde.“ Die Stadt will die Aktion nun prüfen und dann festlegen, ob und in welcher Form Schritte gegen die Initiatoren eingeleitet werden. (SZ/sr)

