Regen vereitelt CL-Auftakt von Gladbach

„Rasen unter“ im Etihad Stadion von Manchester City. © REUTERS

Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions League bei Manchester City fällt ins Wasser. Starker Dauerregen hat die Abläufe in Manchester vor dem für 20.45 Uhr geplanten Anpfiff am Dienstagabend bereits durcheinander gebracht. Erst wurde das Aufwärmen verschoben, dann erfolgte die Absage.

Eine gute halbe Stunde vor Beginn waren so gut wie keine Zuschauer wegen der schweren Niederschläge auf den Rängen. Gladbachs Manager Max Eberl sprach von sintflutartigem Regen.

„Alle Jungs hoffen, dass das Spiel stattfindet und nicht abgesagt wird“, sagte Eberl noch beim übertragenden Fernsehsende Sky. „So eine Wasserschlacht kann auch ein Vorteil für den Underdog sein“, meinte der Manager der Borussen, die gegen die Startruppe von ManCity-Coach Pep Guardiola als Außenseiter antreten darf.

Jetzt muss ein neuer Termin her. (dpa)

