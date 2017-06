Regen überflutet Grundstücke, Straßen und einen Festplatz Die Feuerwehren hatten Donnerstag in Spitzkunnersdorf und Oderwitz reichlich zu tun. In Mittelherwigsdorf fällt das Sandbüschelfest ins Wasser.

Voller Sorge haben am Donnerstag die Bürger im Niederdorf von Spitzkunnersdorf aus dem Fenster geschaut. Das Hochwasser mit seiner Schlammlawine vom Mai haben sie noch gut in Erinnerung. Auch Uwe Albert. 10.57 Uhr greift er zum Telefon und wählt den Notruf. Um 11 Uhr werden die Spitzkunnersdorfer und die Leutersdorfer Feuerwehren alarmiert. Durch die starken Regenfälle gibt es in der Dorfstraße im Niederdorf von Spitzkunnersdorf Überflutungen. Wie schon im Mai kommt das Wasser von den angrenzenden Feldern und Wiesen. „Diesmal nur nicht so schlimm“, sagt Ortswehrleiter Daniel Radisch.

Sechs Einsatzstellen werden es bis zum Mittag in der Dorfstraße. „Wir haben präventiv dafür gesorgt, dass das Wasser von den Grundstücken abläuft und Sandsackbarrieren gebaut“, berichtet er. Da das Wasser in einem Grundstück schon ganz knapp an der Türschwelle stand, haben die Kameraden hier vorsichtshalber auch abgepumpt. 500 Sandsäcke sind am Donnerstag im Niederdorf als Wassersperre verlegt worden. Nachmittags beruhigte sich die Lage. Sechs Kameraden sind im Spitzkunnersdorfer Feuerwehrdepot aber noch in Bereitschaft verblieben. Sie haben die Zeit genutzt und zusammen mit Mitarbeitern vom Bauhof der Gemeinde 500 neue Sandsäcke befüllt, berichtet Daniel Radisch.

In Oderwitz ist die Feuerwehr fast zeitgleich gegen 10.45 Uhr ausgerückt. Auch hier versuchten die Kameraden das Oberflächenwasser unter Kontrolle zu bringen. In der Straße der Republik ist das Wasser in einen Keller eingedrungen und musste abgepumpt werden. In einem Haus in der Oberherwigsdorfer Straße und am Bachweg haben die Feuerwehrmänner Sandsackbarrieren errichtet und das Wasser abgeleitet. „Wir sind auch an der B 96 im Einsatz gewesen“, schildert Gemeindewehrleiter Alexander Pollier. In Höhe Bahnhof schoss hier das Oberflächenwasser über die Straße. Am Wehr galt es außerdem weggespültes Baustellenmaterial aus dem Wasser zu bergen, damit es zu keinen Anstauungen kommt. „Und neben diesen Einsätzen hatten wir am Donnerstag gegen 13.30 Uhr noch einen Brandalarm“, berichtet Alexander Pollier. Zum Glück ist das nur ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage gewesen.

Die starken Regenfälle hinterließen auch in Mittelherwigsdorf ihre Spuren. Um 16 Uhr sagt Bernd Mehnert das für das Wochenende geplante Sandbüschelfest ab. „Der Platz steht total unter Wasser und es soll ja noch weiter regnen“, schildert der Vorsitzende vom Sandbüschelverein. Die Feuerwehr musste aber nicht ausrücken.

