Regen lässt Flüsse teils deutlich anschwellen Die Elbe ist so gut gefüllt wie lange nicht mehr. Auch kleinere Gewässer, wie die Große Röder, haben zugelegt.

Unter der Meißner Altstadtbrücke ist ein Teilstück des Elberadweges unter Wasser. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes rechnet allerdings für die nächsten Tage wieder mit einem zurückgehenden Wasserstand. © Claudia Hübschmann

Die Elbe hat am Donnerstag am Pegel in Riesa kurz an der Drei-Meter-Marke gekratzt. Seit dem Heiligabend legte der Fluss damit gut 1,20 Meter beim Wasserstand zu. Unter der Altstadtbrücke in Meißen verschluckte das Wasser ein Teilstück des Elberadweges. Von der Alarmstufe 1 für Hochwasser, welche in Riesa bei 4,80 Meter liegt, ist der Fluss jedoch weit entfernt. Für die nächsten Tage rechnet die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wieder mit einem zurückgehenden Wasserstand. Der Pegel im böhmischen Aussig (Usti) zeigt seit dem Donnerstagmorgen eine stetige Abnahme.

Von den in Sachsen einmündenden Nebenflüssen der Elbe überschritt nach Angaben des Landesumweltamtes lediglich die Wesenitz am Pegel Elbersdorf in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach die Alarmstufe 1. Der Höchststand lag dort am späten Mittwochnachmittag bei 1,67 Meter. An allen anderen Hochwassermeldepegeln der Elbe-Nebenflüsse im Vorhersagegebiet wurden die Richtwerte der Alarmstufe 1 nicht erreicht. Mittlerweile hat sich an allen Pegeln im Vorhersagegebiet eine fallende oder gleichbleibende Tendenz eingestellt. Weitere nennenswerte Niederschläge werden nicht erwartet.

Feuerwehr beobachtet

Stark in die Höhe geschnellt war innerhalb weniger Stunden dagegen der Pegel der Großen Röder in Großdittmannsdorf. Hatte dieser am Mittwochmorgen noch bei 85 Zentimetern gelegen, so wurde am Donnerstag früh zwischen drei und vier Uhr der Höchststand von 2,15 Metern gemessen, was dem mittleren Bereich der Alarmstufe 2 entspricht. Die Feuerwehr hatte die Entwicklung bis gegen 23 Uhr beobachtet. „Da der Pegel in Radeberg zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter anstieg, waren aber keine Schutzmaßnahmen notwendig“, sagt Stadtwehrleiter Marcus Mambk. Am Donnerstagmittag wurde in Großdittmannsdorf dann die bei 1,70 Metern beginnende Warnstufe 1 wieder unterschritten.

Nach Angaben der Schifffahrtsbetreiber hat die Elbe dieses Jahr vergleichsweise wenig Wasser geführt. So gab es den Sächsischen Binnenhäfen zufolge auf der Oberelbe mindestens zehn Wochen lang keine Berufsschifffahrt. Auch bei der Weißen Flotte drückte 2016 die Niedrigwasserperiode im Sommer auf die Einnahmen. Etliche Fahrten, vor allem außerhalb Dresdens fielen deshalb aus.

zur Startseite