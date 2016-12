Regen lässt Flüsse deutlich anschwellen Die Zschopau ist so gut gefüllt wie lange nicht mehr. Auch die Striegis und die Freiberger Mulde haben zugelegt.

Auch die Freiberger Mulde - wie hier mit der Brücke an der Muldentalklause in Westewitz – ist derzeit gut gefüllt. Hochwasserwarnungen gibt aber nicht. © André Braun

Binnen eines Tages ist der Pegel der Zschopau an der Messstation in Kriebstein um rund 50 Zentimeter gestiegen. Laut der Landeshochwasserzentrale Sachsen lag der Pegel am Donnerstagnachmittag bei 1,33 Meter. Im Durchschnitt betrage der Wasserstand an dieser Messstelle 72 Zentimeter.

Der Regen der vergangenen Tage hat auch die Striegis anschwellen lassen. Am Messpunkt wurde ein Anstieg um elf Zentimeter auf 77 Zentimeter registriert. An der Beobachtungsstelle Niederstriegis 1 zeigten die Werte am Mittwoch 56 und am Donnerstagnachmittag 71 Zentimeter an.

Der Wasserstand der Freiberger Mulde ist in Leisnig von 3,65 auf 3,80 Meter geklettert. Sorgen müssten sich die Bürger bislang laut der Landeshochwasserzentrale aber nicht. Hochwasserwarnungen lägen aktuell für die Nebenflüsse der Oberen Elbe sowie die Schwarze Elster vor. (sol)

zur Startseite