Regen lässt Flüsse anschwellen Vereinzelt können Pegelstände der Alarmstufe 2 erreicht werden, warnen Experten. An der Roten Weißeritz ist die Lage noch entspannt.

Am Dienstag lag der Pegel der Roten Weißeritz in Freital-Hainsberg bei 53 Zentimetern. Am Mittwoch war er wieder gefallen. © Archiv: Kamprath

Das Landeshochwasserzentrum warnt vor steigenden Pegelständen an den Flüssen der Region. Durch die vorhergesagten Niederschläge verbunden mit Schneeschmelze werde die Wasserführung erneut ansteigen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Vereinzelt können die Wasserstände an den Pegeln möglicherweise bis zum Richtwert der Alarmstufe 2 ansteigen.“ Die Experten rechnen am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag mit teils schauerartigen Regenfällen.

Bereits nach den Regenfällen zu Wochenbeginn waren die Wasserstände nach oben gegangen. So wurden zum Beispiel am vergangenen Freitag an der Roten Weißeritz in Freital-Hainsberg noch 38 Zentimeter gemessen, am Dienstag schon 53 Zentimeter. Bis zum Mittwochnachmittag fiel der Wasserstand leicht. Die erste von vier Alarmstufen ist bei einem Pegel von 110 Zentimetern erreicht.

Wegen der erwarteten Wassermengen wird wohl auch mehr Wasser aus der Talsperre Malter geleitet. Am Mittwochnachmittag wurden 3,2 Kubikmeter pro Sekunde abgegeben. Am Donnerstag sollen zehn bis 20 Kubikmeter erreicht werden. (SZ)

zur Startseite