Regen hilft der Elbe kaum Trotz der Niederschläge steigt der Flusspegel nur wenig. Das hat einen einfachen Grund.

Die Elbe hat die Sommertrockenheit noch nicht überwunden. Mit gut eineinhalb Metern steht das Wasser deutlich unter dem Durchschnitt von knapp zwei Metern. Und das, obwohl es vergangene Woche ordentlich geregnet hat. Durch die jüngsten Regenfälle waren die Nebenflüsse rechts und links der Elbe mit Wasser gefüllt und ließen den Flusspegel leicht steigen, so Karin Bernhardt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Jetzt fällt der Wasserstand aber schon wieder.

Der Pegel wird sich wieder auf einen Wert um die eineinhalb Meter einpendeln. Denn in den nächsten Tagen soll es laut dem Deutschen Wetterdienst in der Region Pirna nur wenig regnen. Ohnehin haben die hiesigen Elbe-Zuflüsse nur einen geringen Einfluss auf den Pegelstand der Elbe. Rund 95 Prozent des Pirnaer Pegels hängen vom Wetter in Tschechien ab, so Bernhardt. Die dortigen Elb-Nebenarme leiten ungleich mehr Wasser aus den Bergen in den Fluss als auf der deutschen Seite.

Wenn es im Osten stark regnet, kommen große Wassermassen in der Elbe an. Im tschechischen Usti nad Labem erwarten Meteorologen bis Mitte der Woche aber lediglich sieben Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Es wird sich also am Wasserstand der Elbe kaum etwas ändern. (gj)

