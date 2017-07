Regen ging glimpflich vorbei Vor allem am Mittwochabend hat es im Osterzgebirge kräftig geschüttet. Wie die Gewässer und Talsperren dem standgehalten haben.

Der Pegel der Talsperre Malter war vorsorglich um einige Zentimeter abgesenkt worden, damit der angekündigte Starkregen aufgefangen werden kann. © Egbert Kamprath

Die Staumeister an der Talsperre Malter haben den Wasserstand von Montag an vorsorglich leicht abgesenkt, um zehn Zentimeter. Wie die Landestalsperrenverwaltung informierte, hat das bis Mittwochmittag 55 000 Kubikmeter zusätzlichen Raum geschaffen. Als dann der Regen einsetzte, hat er den fast wieder aufgefüllt.

Der Pegel der Roten Weißeritz stieg am Mittwochabend kräftig an. Die letzten Tage bewegte er sich immer um 20 Zentimeter. Am frühen Donnerstagmorgen stand er bei 33 Zentimetern, ging dann aber schon wieder zurück. So ist der Regen am Osterzgebirge glimpflich vorbeigezogen.

Den ganzen Mittwochabend hat es andauernd geregnet, es war aber kein Starkregen, der Schäden verursacht hätte. „Im Stadtgebiet Dippoldiswalde sind uns keine Probleme bekannt geworden. Auch die Feuerwehr musste nicht alarmiert werden“, informierte Peter Antoniewski, der Beigeordnete der Stadt Dippoldiswalde. Es war eher ein kräftiger Landregen, der die Wasserreserven im Boden wieder aufgefüllt hat und damit der Natur entgegen kam. Diese hatte dieses Jahr auch schon trockene Phasen zu überstehen.

Der Regen fiel unterschiedlich stark. Die höchsten Wassermengen in der Region verzeichneten die Messstationen für den Niederschlag in Altenberg mit 31,9 Litern pro Quadratmeter und Hermsdorf/Erzgebirge mit 31,6 Litern je Quadratmeter. Schon in Zinnwald wurden nur noch 26,8 Liter pro Quadratmeter gemessen.

