Regeltreue ist Chefsache Für börsennotierte Firmen sind Compliance-Regeln Pflicht, und auch immer mehr Mittelständler entdecken die Regularien. Nicht alle tun das freiwillig.

© Illustration: Dorina Tessmann

Für den norddeutschen Rohrleitungsbauer wurde sein Interview in einer Wirtschaftszeitung richtig teuer. Nach der Zahlung von 50 000 Euro stellte die Staatsanwaltschaft in Hannover das Verfahren ein. Der Unternehmer hatte eingeräumt, dass in seiner Branche in vielen Ländern Geschäfte ohne Schmiergelder schier undenkbar seien. Die Selbstbezichtigung des Mittelständlers wirkte strafmindernd.

Es sind also längst nicht mehr nur Siemens-Manager, die sich wegen schwarzer Kassen verantworten müssen. Oder ein VW-Boss, der nach der Dieselaffäre in den USA in Haft sitzt. Die Wirtschaftskriminalität ist auch im Mittelstand zu Hause. 2015 zählte das Bundeskriminalamt 60 977 Fälle. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Das Thema brodelt, denn neben den Strafzahlungen, die für Mittelständler schnell existenzbedrohend werden können, droht auch ein massiver Imageverlust. Immer mehr Unternehmen sind sich der Risiken bewusst, können sie doch auch Opfer werden. Deshalb haben der Industrieverein Sachsen 1828 e. V. und der Dresdner Gesprächskreis der Wirtschaft und der Wissenschaft e. V. gemeinsam mit Eureos und der IHK Chemnitz zur zweiten Mitteldeutschen Compliance-Konferenz nach Chemnitz eingeladen. Anliegen war, den Mittelstand für das Thema zu sensibilisieren, sagt die Justiziarin der IHK, Kathleen Spranger. Befragungen von Wirtschaftsprüfkanzleien wie Deloitte oder KPMG unter mittelständischen Unternehmen legen nahe, dass sich neun von zehn Unternehmen bereits mit dem Thema Regeltreue beschäftigt haben. Nur etwa jeder zweite Mittelständler hat aber bis dato ein Compliance Management System (CMS) entwickelt und integriert. „Muss er auch nicht“, sagt Kathleen Spranger. Es gibt in Deutschland keine gesetzlichen Auflagen für Mittelständler. Anders sieht das bei börsennotierten oder kapitalmarktorientierten Firmen aus. Sie unterliegen verschiedenen Berichtspflichten, vor allem, wenn sie auch im angloamerikanischen Raum tätig sind.

Dass sich der Mittelstand immer öfter für Compliance Management Systeme interessiert, sei zum einen der Tatsache geschuldet, dass das Thema in der Öffentlichkeit stärker diskutiert wird. „Nicht, weil die Regelverstöße zugenommen haben, sondern weil sie stärker auffallen“, ist Kathleen Spranger überzeugt. 999 von 1000 Unternehmen verhalten sich complianced, aber damit fallen sie eben nicht auf. Hinzu komme, dass immer mehr Großunternehmen ihre Zulieferer durch Rahmenverträge dazu bringen, ein Compliance Management System einzuführen.

Dessen Erarbeitung sollte idealerweise mit einer Auflistung der Regeln beginnen, die es im Unternehmen noch gibt. Darüber hinaus geben Steuerberater, Anwälte oder auch die IHKs Hinweise zu Gesetzesbereichen, die das Unternehmen ebenso betreffen könnten. Das reicht von Mitarbeiterrechten über Hygienevorschriften bis zu den Maßgaben der Verpackungsverordnung. Die Idee, Compliance-Regeln von einem anderen Unternehmen zu übernehmen, wird scheitern, ist Kathleen Spranger überzeugt. Regularien sind branchen- und unternehmensspezifisch. Das mache ihre Ausarbeitung kompliziert und schrecke nicht wenige Geschäftsführer ab.

Es empfiehlt sich, zunächst Risikofaktoren zu analysieren. Einmal erarbeitet, ist das Compliance Management System allerdings kein Allheilmittel. Die Geschäftsführung ist angehalten, das Regelwerk immer wieder den aktuellen Geschäftsaktivitäten anzupassen. Das Compliance Management System ist ein lebendes System.

