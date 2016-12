Regeln für moderne Schatzsucher Geocacher suchen gern im Wald nach verstecken Punkten. Förster helfen, dass dabei die Natur nicht leidet.

Im Logbuch eines Caches können Schatzsucher ihre Unterschrift hinterlassen. Darin finden sich mitunter lustige Hinterlassenschaften. © Silvia Marks/dpa

Ein ideeller Schatz in einer 60 Meter hohen Fichte im Kirnitzschtal sorgte im April für Furore. Geocacher hatten den höchsten Baum Sachsens für sich entdeckt, sehr zum Ärger der Nationalparkhüter der Sächsischen Schweiz. Denn die mit GPS-Geräten ausgestatteten Schatzjäger versuchen ohne Rücksicht auf Verluste an den Punkt zu gelangen, um sich ins dort versteckte Logbuch einzutragen. Das wäre im Falle der Fichte nicht ohne Schäden an Rinde und Geäst möglich gewesen. Also wurde der Schatz heruntergeholt.

Auch Heiko Zuppke kennt Beispiele aus der Dresdner Heide, wo Schätze, in der Fachsprache Cache genannt, an höchst unpassenden Stellen versteckt wurden. „Sie lagen in abgezäunten Bereichen mit frisch gepflanzten Bäumen. Die Schatzjäger zerstörten den Zaun und trampelten alles nieder. Auch Wild kam hinein und fraß die Jungbäume ab“. sagt der Langebrücker Revierförster. Ähnlich problematisch waren die Verstecke in hohen Buchen oder in Nistkästen. Vor allem nachts kletterten Schatzjäger in die Bäume und störten dabei auch das Wild.

„Grundsätzlich ist der Wald für alle da“, sagt Zuppke. Aber Sachsenforst als Besitzer will auch sicherstellen, dass Regeln eingehalten werden. Deshalb nahm Zuppke Kontakt zu den Geoacachern auf und erklärte, was im Wald geht und was nicht. Inzwischen gibt es seit mehr als zwei Jahren eine gute Zusammenarbeit, sagt der Förster. Wenn neue Verstecke in der Heide angelegt werden sollen, informieren die Schatzsucher den Förster. Wenn keine Beeinträchtigungen für den Baumbestand oder das Wild zu erwarten sind, nickt der den neuen Punkt ab. „An Wegen ist das überhaupt kein Problem“, sagt Heiko Zuppke. Dort können die Caches, deren Geokoordinaten im Internet angegeben sind, problemlos gesucht werden. Niedergewalztes Unterholz gehört der Vergangenheit an. Stattdessen sieht er vom Kind bis zum Rentner täglich Schatzjäger, die ihren Koordinaten folgen.

