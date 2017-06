Regatta mit einem Schuss Karneval Beim Spitzsteindrachenbootcup gingen in diesem Jahr 31 Erwachsenenmannschaften und 42 Jugendteams an den Start.

Teufel und Engel: Maika Eichler, Susan Peschel, Yvonne Grzona von den Dampfpaddlern haben sich fürs Rennen in Schale geworfen. © Dietmar Thomas

16 Ruderer sitzen in drei großen Booten – vorn jeweils eine fantasievoll gekleidete Trommlerin, hinten ein Steuermann. Die Trommlerin gibt am Bug den Takt vor und der Steuermann sorgt am Heck für den richtigen Kurs. Beim 18. Spitzsteindrachenbootcup folgte am Freitag und Sonnabend ein Rennen dem anderen. In diesem Jahr sind in Westewitz 31 Erwachsenteams und 42 Jugendmannschaften an den Start gegangen.

Der Spitzsteindrachenbootcup in Westewitz ist die größte Breitensportveranstaltung im Altkreis Döbeln. Veranstalter des Cups ist die Kanuabteilung des ESV Lok Döbeln. Zu dem Drachenbootrennen am Spitzstein kam es, als die Döbelner Kanuten vor 20 Jahren von Rennen in Riesa und Dresden erfuhren. „Sie sahen sich das an und waren begeistert“, sagt Matthias Lange von der Kanuabteilung des ESV. „Sie liehen sich ein Boot aus. Aus der Laune heraus entstand der Drachenbootcup.“ Seit dem gibt es alljährlich das Rennen auf der Mulde am Spitzstein in Westewitz.

7./8. Klasse „Das Team, das mir persönlich am besten gefällt", Lessing-Gymnasium Döbeln 9./10. Klasse „Höhmes Homies", Martin-Luther-Gymnasium Hartha. 11/12. Klassen und Berufsschulen „Unicorns of Love" vom Martin-Luther-Gymnasium Hartha Erwachsene, open: GTA Riesa MIXED: Zschopaupinguine Juniorteam

Während am Samstag die Erwachsenen antreten, messen sich am Freitag zuvor die Jugendlichen. Für die Jugend war es in diesem Jahr der 13. Spitzsteindrachenbootcup. Gestartet wird bei den Jugendlichen in drei Altersklassen. Außerdem werden die schönsten Kostüme, die schönste Trommlerin und der beste Schlachtruf prämiert.

Zum Team „WEPA-Piraten“ der Papierfabrik Kriebstein gehören Falk Egner und Tochter Jessica Quadt. Beide kommen aus Döbeln. „Wir machen aus Spaß mit“, sagt Falk Egner. Das Team ist zum ersten Mal bei Rennen dabei. Die Gruppe der „Dampfpaddler“ aus Döbeln gründete sich vor drei Jahren.

Wie Yvonne Grzona aus dem Team sagt, war ein Teil der Mannschaft in vorangegangenen Jahren schon in anderen Teams an den Start gegangen. Zum sechsten Mal bei Spitzsteindrachenbootcup ist Sylvia Anderson aus Döbeln. Sie gehört zum Team „Anni“. „Ich wollte schon immer paddeln“, sagt sie. „Es macht Spaß, in so einer Truppe mitzumachen.“

Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind die „Stahldrachen“ aus Riesa. Ihre Mannschaft gehört zum Elbe-Stahlwerk Feralpi. „Die Teilnahme wurde uns vorgeschlagen, weil es hier so schön ist“, sagt Daniela Herrnsdorf. „Wir dachten, da müssen wir hin.“ Den Stahldrachen gefällt das Turnier super. Sie wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Faszinierend sind die vielen bunten Kostüme. Da tummeln sich Teufel, Hexen und andere Fantasiegestalten am Ufer. Eine Mannschaft, deren Teilnehmer sich als Chinesen verkleidet haben, tragen einen Drachen, auf dem ein Feuer brennt.

