Reformationsmobil kommt nach Schleife Zwei Tage lang parkt der umgebaute Bus auf dem Festplatz. Neugierige erhalten Fakten rund um Religionen und die Bibel. Vor allem eins würde Luther gefallen.

Dieser Bus steht am Donnerstag und Freitag dieser Woche auf dem Schleifer Festplatz und lädt zum Informieren und Diskutieren über Gott und die Welt im Reformationsjahr 2017 ein. © Berliner Stadtmission/Roberto Belloi

Etwa 30 Mal am Tag halten Linienbusse in Schleife. Fahrgäste steigen aus und ein – wie immer. Am morgigen Donnerstag aber kommt ein Bus, der nicht gleich wieder fährt. Er bleibt zwei Tage auf dem Schleifer Festplatz stehen, und wer einsteigt, muss im Unterschied zum Linienbus nichts bezahlen.

Es ist ein umgebauter Neoplan-Reisebus, Baujahr 2002. Sieben Jahre lang war der Doppelstockbus auch im Reiseverkehr unterwegs, bis ihn die Berliner Stadtmission zum Bibelmobil umbaute. Seitdem tourt er durch ganz Deutschland und ist mehreres zugleich: rollende Ausstellung, rollendes Klassenzimmer, Buchladen, Informationszentrum, Treffpunkt, Lexikon und einiges mehr im Dienste der Evangelischen Kirchen.

In Vorbereitung auf das Reformationsjahr 2017 wurde das Bibelmobil umgestaltet. Der Bus ist jetzt als Reformationsmobil unterwegs. Zwar spielte das Thema Reformation auch im Bibelmobil immer eine Rolle, aber jetzt richtet sich doch der Fokus noch stärker auf das Wirken Martin Luthers, der vor 500 Jahren, genau am 31. Oktober 1517, seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel und andere Missstände in der Kirche veröffentlichte. Damit löste der Augustiner-Mönch Luther die weltweite Reformation aus, die letztlich zur Spaltung der Kirche führte.

Das Team des Reformationsmobils hat all das und mehr in eine Multimediaschau gepackt, die in dem umgebauten Bus zu sehen ist. Außerdem stehen Ansprechpartner für Gespräche rund um die Themen Religion, Bibel und Reformation bereit.

Eingeladen wurde das Reformationsmobil von der Evangelischen Kirchengemeinde Schleife, der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schleife sowie der Kommune Schleife. „Vertreter der beiden evangelischen Gemeinden werden an den Nachmittagen ebenfalls vor Ort sein“, erklärte Pfarrerin Jadwiga Mahling gegenüber der SZ. „Wir freuen uns, dass an den Vormittagen die Schülerinnen und Schüler der Schleifer Grund- und Oberschule dieses Angebot nutzen.“ Luther würde dieses Interesse der jungen Generation garantiert gefallen. Die Pfarrerin bezeichnete das Mobil als „ein Angebot für die Bewohner des Schleifer Kirchspiels, sich im Reformationsjubiläumsjahr mit der Reformation und ihren Folgen auseinanderzusetzen“.

Auch Bürgermeister Reinhard Bork wies im jüngsten Amtsblatt auf die Anwesenheit des Reformationsmobils in Schleife hin: „Martin Luther ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Geschichte. Er hat mit seinem Wirken die deutsche Sprache und Schrift entscheidend geprägt.“

Geöffnet ist das Reformationsmobil auf dem Schleifer Festplatz morgen und am Freitag von 15 bis 19 Uhr.

