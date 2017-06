Reformationskonzert erklingt in Weißwasser

Weißwasser. Das für Sonnabend in Podrosche angekündigte Konzert – zwischenzeitlich abgesagt – findet nun in der evangelischen Kirche in Weißwasser statt, informiert der Evangelische Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz. Es erklingen Kantaten zum Lutherlied und Instrumentalmusik von Renaissance und Barock, Musik europäischer Meister der Tonkunst in den Jahrhunderten nach Martin Luther mit Werken von John Dowland, Claudio Monteverdi, Jan Pieter Sweelink, Valentin Rathgeber, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach unter dem Titel „Gesungene Predigt im Gefolge von Liedern Martin Luthers“.

Folgende Musiker sind an der Aufführung beteiligt: Eva-Maria Scheytt aus Stuttgart (Violine), Leon Szostakowski aus Görlitz (Violoncello) und die Kreiskantorin Ulrike Scheytt (Orgel/Klavier). Das Konzert steht unter dem Titel „Fröhlich und mit Lust davon singen“. Dieser Ausspruch von Martin Luther inspiriert das Konzert des Abends, das laut Veranstalter einfach auch als „Musiziertes Evangelium“ bezeichnet werden könnte. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zum Erhalt der Kirchenmusik wird gebeten. (SZ)

Kirchstraße 2, Sonnabend, 17. Juni, 17 Uhr

