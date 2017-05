Reduzieren auf das Wesentliche Vor dem Glitzerrennen in Monaco spricht die Formel 1 über ihre viel zu hohen Ausgaben und will sparen.

Nur nicht ablenken lassen vom lauten Getöse. Bei keinem anderen Rennen im Jahr wird so offensichtlich, dass die Formel 1 den Luxus anzieht – und umgekehrt. Dem Franzosen Romain Grosjean ist die schöne Aussicht beim Grand Prix in Monaco allerdings versperrt. © Price/XPB Images

Der Zeitpunkt birgt eine gewisse Ironie. Im Hafenbecken von Monaco schaukeln Luxusyachten in der Sonne. Schöne, reiche Menschen – und solche, die es gern sein möchten – schlendern durch das Fahrerlager beim schillerndsten Grand Prix des Jahres. Er bildet das Sinnbild der Formel 1. Glamourös, laut und unvernünftig geht es auf den Gassen des Fürstentums zu.

Die Rennstrecke ist der Gegensatz zu den sicheren Kursen der modernen Königsklasse. Auf den 3,337 Kilometern existieren keine Auslaufzonen. Hinter den Leitplanken lauert der Bordstein, eine Betonwand oder das Hafenbecken. Näher als in Monte Carlo kommt der PS-Zirkus seinen gefährlichen Ursprüngen nirgends. Wenn die Fahrer ihre Autos durch die Häuserschluchten wirbeln, hüpft das Herz der Formel-1-Fans. Für die Mannschaften dagegen bedeuten die Enge und der Tumult Schwerstarbeit.

Gleichzeitig debattiert die Formel 1 über ihre viel zu hohen Ausgaben. Die Spitzenmannschaften investieren in jeder Saison riesige Beträge. Die Kluft zwischen armen und reichen Rennställen wächst immer weiter. „Ich denke“, sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff daher, „wir müssen vor uns geschützt werden.“ Eine von oben gesteuerte Senkung der Ausgaben ist zwar keine neue Idee in der Formel 1, aber unter dem neuen Besitzer Liberty Media kommt wieder Schwung in die Angelegenheit. Die Begrenzung der Kosten ist seit der Übernahme der Formel 1 ein großes Thema für die US-Amerikaner.

„Einige Teams geben unglaubliche Summen für den Sport aus. Das wissen sie“, sagt der neue Geschäftsführer Chase Carey. „Sie geben dieses Geld aber nur aus, weil zwei Konkurrenten es auch tun. Wir wollen, dass das Geschäft gesünder wird.“ Der US-amerikanische Sport dient dabei als leuchtendes Vorbild. Die Salary Cap, die Gehaltsobergrenze für jede Mannschaft, wahrt die Balance in den Profi-Ligen und verhindert die Ansammlung allzu vieler Superstars bei einem Team. „Wir müssen es schaffen, langfristig ein ähnliches System zu etablieren“, sagt Wolff. „So unglaublich es klingt: Die US-Amerikaner haben den Sport sozialisiert, um daraus Kapital zu schlagen.“

Es gehe dabei um „gleiche Chancen für alle Teilnehmer“, sagt Carey. In den USA sei das beispielsweise durch die Kostenkontrolle erreicht worden. „Nur so kann ein Sport das bieten, was man sich von ihm erwartet: Drama und Überraschung“, sagt Carey. „Der Underdog kann gewinnen.“ Allerdings gab es bereits unter dem alten Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Versuche, die Ausgaben deutlich und umfassend zu begrenzen. Das scheiterte am Widerstand der Großen. Die Branchenriesen geben jährlich bis zu 400 Millionen Euro aus. Die Kleinsten kommen mit etwa 100 Millionen Euro gerade so aus oder rutschen in die Insolvenz, wie zuletzt der Manor-Rennstall.

Zumindest Ferrari ist auch derzeit alles andere als begeistert von den Ideen der neuen Eigentümer. „Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde“, sagt Ferrari-Chef Sergio Marchionne. „Trotz aller Versuche finden die Teams doch ohnehin immer Möglichkeiten, Geld auszugeben.“ Damit spricht er das größte Problem an: Die Einhaltung der Regeln wäre im Motorsport viel komplizierter zu kontrollieren als etwa Gehaltsobergrenzen im American Football. So könnte Entwicklungsarbeit für die Formel 1 eventuell als Arbeit für die Serienproduktion deklariert werden, um das Reglement zu umgehen.

Liberty ist sich der Probleme bewusst. „Es wird eine Herausforderung, die gemeinsame Basis zu finden“, sagt Carey deshalb. „Aber auch die Teams sind sicherlich an einer langfristigen Vision für diesen Sport interessiert.“ (sid mit dpa)

