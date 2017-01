Reden über Gott und die Welt Beim Stallgottesdienst in Schönborn ging es am Sonnabend an die Wurzeln des biblischen Geschehens.

Auch Dr. Hartmut Kirschner (vorn) war Sonnabend nach Schönborn gekommen. „Als Christ bin ich gern im Sinne der Ökumene unterwegs“, betont er. © Bernd Goldammer

Einmal im Jahr teilen die Schafe der Schönborner Familie Winter ihren Stall. Das ist schon lange so. In diesem Jahr kamen die Gläubigen nicht am Freitagabend in ihre Unterkunft. Der Sonnabend war als Beginn der Sternensinger Aktion für die Begegnung bestimmt worden. Auch hier war zu spüren, dass Ökumene zwischen den Gläubigen im Radeberger Land von allen Seiten gesucht und gefunden wird. Denn der Stallgottesdienst der St. Laurentius Gemeinde Radeberg im Stall zu Schönborn ist dabei ein fester Termin. Es war der Erste für den neuen Pfarrer Christoph Eichler. Hier war biblisches Geschehen nachzuempfinden. Ein kleiner Tisch, ein Tuch und ein Kreuz reichten, um das Glaubensanliegen im hier und heute zu vermitteln. Seit Tagen sind die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius Radeberg unterwegs um Hilfsgelder für ein Kindergartenprojekt in Havanna zu sammeln. Ihnen gilt der besondere Dank des Pfarrers Christoph Eichler.

Am Sonnabend besuchten sie viele Familien in Ottendorf-Okrilla, Medingen, Ottendorf und Großdittmannsdorf. Gemeinsam segneten sie die Häuser, in denen sie zu Gast waren. Getreu dem diesjährigen Motto „Segen bringen, Segen sein“. Der Radeberger Arzt i.R. Dr. Hartmut Kirschner war am Sonnabend zum ersten Mal nach Schönborn gekommen. „Als Christ bin ich gern im Sinne der Ökumene unterwegs“, betont er. Die Atmosphäre des Stallgottesdienstes habe ihn angenehm berührt. Abseits von Orgel- und Posaunenklängen geht es hier an den biblischen Grund der Weihnachtsgeschichte. Im Anschluss lud die Familie Winter die Gäste noch in ihr Haus ein. Auch Gastfreundschaft gehört zur Tradition. Den Gästen wurde Tee, Plätzchen oder frischgebackenes Brot mit leckeren Aufstrichen gereicht. An den Tischen wurde über Gott und die Welt gesprochen. Leo Korn, ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann aus Lomnitz, hat noch keinen Stallgottesdienst versäumt. Auch in diesem Jahr war es für ihn und seine Frau ein besonderes Ereignis gewesen. „Das Zusammensein von Christen auf diese Weise zu erleben, ist für mich schon eine schöne Bereicherung meines Glaubensalltages. Davon zehren wir noch lange“, sagte er. So wie ihm ging es an diesem Abend vielen Gläubigen. Ihr Fazit: Der Zeitgeist fordert die Werte des christlichen Glaubens heraus. Da ist Gemeinschaft wichtiger denn je ...

zur Startseite