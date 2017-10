Reden über „Die da oben“ Im Luthersaal der Friedenskirche findet am 1. November der nächste Gesprächsabend „miteinander reden in Kötzschenbroda“ statt.

In der Friedenkirche findet am 1. November der nächste Gesprächsabend „miteinander reden in Kötzschenbroda“ statt. © André Wirsig

Auch in diesem Herbst wollen die Veranstalter von „miteinander reden in Kötzschenbroda“ an einem Abend Zeit einräumen, um einmal mit Ruhe und Muße politische, gesellschaftliche und persönliche Gedanken und Hoffnungen miteinander anzusprechen und auszutauschen. Der nächste Abend in der Reihe findet am Mittwoch, dem 1. November, um 20 Uhr im Luthersaal der Friedenskirche statt. Das Thema des Abends: „Die da oben …“ Mein Einfluss in dieser Welt.

Eingeladen sind alle, die sich zu diesem Thema austauschen wollen. Es gibt wieder Sequenzen, in denen zwei Menschen miteinander reden, aber auch der Austausch in einer kleinen Gruppe hat seine Zeit. Dabei geht es immer um einen offenen Austausch, in dem keiner das Urteil des anderen fürchten muss. (SZ)

