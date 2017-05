Schwarzbachs Woche Reden ist Gold Der Baubürgermeister steht im Abseits und eine Konifere verschwindet. Ein einsilbiger Rückblick.

© Schröter

Wenn der eine nicht weiß, was der andere treibt, stehen am Ende selten elegante Auftritte zu Buche, liebe Leserinnen und Leser. Denn wenn aus zwei Mitspielern Kontrahenten werden, wird die Zusammenarbeit schwer, ein geräuschloses Auftreten fast unmöglich. Das Schmieden gemeinsamer Pläne, die Bündelung der jeweiligen Kräfte, die Vereinigung verschiedenen Fachwissens – all das geht verloren, wenn die Teamarbeit abhanden kommt. Statt überzeugender Auftritte dominieren die Fragezeichen in den Gesichtern der Zuhörer und Leser das gemeinsame Bild.

Ein Eindruck, den ein Duo aus der Riesaer Stadtverwaltung neulich nicht das erste Mal erweckte. Am vergangenen Mittwoch stimmte der Stadtrat mehrheitlich für eine Bewerbung für den Tag der Sachsen 2019. In einem gemeinsamen Antrag visierten CDU/FDP, Linke und SPD eine Sanierung des Rathausplatzes und des Kaffee Starke an, damit der Rathausplatz über das Festjahr hinaus an Attraktivität gewinnt. Er soll „wieder ein Magnet werden, der die Menschen inspiriert, nicht nur den Mannheimer Platz zu besuchen“. Hierzu hoffen die Antragsteller auf Fördermittel, die der Freistaat an die Ausrichterstädte ausreicht.

Doch ausgerechnet der, in dessen Fachgebiet dieses Projekt liegt, ließ verlauten, derartige Fördermitteltöpfe aktuell nicht zu kennen. Es wirkte, als sei Tilo Lindner, der erste Mann für Bau und Ordnung, bei den Vorberatungen zu dieser wichtigen Entscheidung nicht einmal einbezogen worden – obwohl sein Oberbürgermeister ein großer Verfechter der Bewerbung ist. Wieder einmal hielt das holprige Schauspiel für Lindner nur die Rolle des ausgegrenzten Zweiflers bereit, wie schon beim Wirrwarr um das Ernst-Grube-Stadion. Damals war Lindner vorgeprescht und hatte das Ende der Spielstätte angekündigt, bevor ihn Marco Müller (CDU) für diese Äußerung in aller Öffentlichkeit sachlich, aber deutlich einfing. Auch dieses Mal scheint es im Rathaus reichlich Gesprächsbedarf zu geben, denn in einer harmonischeren Atmosphäre findet der Baubürgermeister womöglich auch noch den ein oder anderen Fördermitteltopf.

Gesprächsstoff gibt es derzeit auch zwischen der Wohnungsgenossenschaft und einigen Anwohnern an der Heinz-Steyer-Straße. Im Zuge einer Umgestaltung hatte der Großvermieter eine etwa drei Meter hohe Konifere fällen lassen. Offenbar dachte man sich, dass dies kein Problem darstellen würde, da Koniferen aus der Baumschutzsatzung der Stadt ausgenommen sind. Die aktuelle Brutzeit der Vögel hat man dabei allerdings vergessen. Eine mündliche Verwarnung durch das Kreisumweltamt aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und ein paar aufgebrachte Anwohner, die um diesen Umstand wussten, waren die Folge. Eine Information hätte viele Probleme erspart. Schweigen ist eben nicht immer Gold, manchmal sogar nicht einmal Bronze.

Diese Woche kann wohl kaum einsilbiger werden.

zur Startseite