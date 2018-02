Redebedarf bei verkaufsoffenem Sonntag Weißwasseraner Räte einigen sich auf 2018er-Termine. Knackpunkt ist ein möglicher Ausfall des Weihnachtsmarktes.

Unklar ist, ob derWeihnachtsmarkt in Weißwasser dieses Jahr ist. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Der Weißwasseraner Stadtrat hat während seiner jüngsten Sitzung die Regelungen für den verkaufsoffenen Sonntag den sächsischen Gesetzen angepasst. Dabei wurden auch die Termine für die geöffneten Sonntage in diesem Jahr in Weißwasser festgelegt. Das allerdings ist nicht reibungslos verlaufen. Im Ergebnis stehen drei Termine (siehe Infobox), obwohl zunächst nur zwei vonseiten der Verwaltung vorgeschlagen worden waren.

Das wiederum hat CDU-Stadtrat Andreas Kaulfuß, der in der Stadt ein Gartencenter betreibt, überhaupt nicht gepasst. „In Spremberg, 20 Kilometer entfernt von uns, gibt es fünf verkaufsoffene Sonntage“, sagte er zu Beginn der Debatte. Eine Reduzierung von verkaufsoffenen Sonntagen in Weißwasser von vier auf nur noch zwei Tage wolle er nicht. Der Umstand, dass am zweiten Advent die Geschäfte zubleiben sollen, störe ihn am meisten.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) hielt dagegen, man wolle den Ladeninhabern „nichts vorenthalten“. Im Gegenteil: Die Stadtverwaltung habe gemeinsam mit dem EU-gestützten Projekt Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (Biwaq), das in Weißwasser die Bezeichnung „Perspektive Weißwasser“ trägt, eine Umfrage unter den Händlern initiiert. Dabei sei herausgekommen, dass sich die überwältigende Mehrheit für zwei offene Sonntage entschieden habe. „Wir als Stadt sind da aber völlig offen“, erklärte Pötzsch, „von uns aus könnten auch zehn Sonntage die Geschäfte offen sein. Wir haben nur die Befürchtung, dass das Interesse nicht so groß ist.“ Andreas Kaulfuß entgegnet, dass „ohnehin nicht alle mitmachen“, es deshalb also aus seiner Sicht kein schlüssiges Argument sei.

SPD-Stadträtin Kathrin Jung wiederum warf ein, dass man „sich ja nichts vertut, noch einen dritten Tag anzubieten“. Ordnungsamtschefin Ina Kokel hakte ein: „Wenn ein Termin für einen verkaufsoffenen Sonntag beschlossen wird, muss dieser auch durchgeführt werden.“ Ferner könnte auch im Jahresverlauf noch ein weiterer Termin festgesetzt werden. Das wäre Hartmut Schirrock (Wir für Hier), der ebenfalls ein Geschäft in Weißwasser betreibt, am liebsten. „Wenn wir wissen, dass der Weihnachtsmarkt steht, können wir immer noch einen Termin beschließen“, sagte er. Ferner ist er der Meinung, dass die Kunden hinters Licht geführt würden, „wenn ein verkaufsoffener Sonntag angeboten wird und nur 70 Prozent der Läden tatsächlich offen haben“. In Schirrocks Filiale in Cottbus werde bereits seit zehn Jahren kein verkaufsoffener Sonntag mehr geboten, „und das hat sich auf den Umsatz nicht ausgewirkt“. Die Kunden würden schlicht unter der Woche ihre Besorgungen erledigen.

Ob es einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in Weißwasser gibt, stehe zudem noch nicht fest. Klartext-Stadtrat Timo Schutza, der im Stadtverein und bei der mobilen Jugendarbeit und Soziokultur aktiv ist und seit Jahren den Markt organisiert, konnte darüber keine Auskunft geben. Es habe sich jedoch gezeigt, so argumentierte Torsten Pötzsch, dass ein verkaufsoffener Sonntag vor allem dann erfolgreich ist, wenn neben dem Einkauf noch etwas geboten wird – wie eben im vergangenen Jahr Aktionen von „Perspektive Weißwasser“.

Ungeachtet dessen stellte Andreas Kaulfuß den Antrag, den zweiten Advent als verkaufsoffenen Sonntag auszuweisen. Dem Antrag folgte bei drei Gegenstimmen die deutliche Mehrheit des Stadtrates. Ferner sollten nach Ansicht von Kaulfuß die Öffnungszeiten nicht von 14 bis 18 Uhr – wie die Händler bei der Umfrage angaben –, sondern von 13 bis 18 Uhr festgesetzt werden. Auch dem zweiten Antrag folgte bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung die Mehrheit der Stadträte.

