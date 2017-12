Rede von Eva Menasse zum Nachlesen Im September sorgte sie in der Kamenzer St. Annen Kirche mit Thesen zur Digitalisierung für Aufsehen.

Eva Menasse. © PR

Kamenz. Die Druckfassung der 4. Kamenzer Rede in St. Annen Kirche liegt jetzt vor. Die österreischische Schriftstellerin Eva Menasse hatte sie Ende September unter den Titel gestellt: „Fürchtet euch nicht! Versuch über unsere Ängste“. Die ersten Vorab-Exemplare sind bei der Lessingrezeptionsstelle in Kamenz eingetroffen und sind nun auch käuflich zu erwerben. Das Heft kostet drei Euro und ist in der Kamenz-Information, im Lessing-Museum oder auch über den Buchhandel zu beziehen.

Eva Menasse thematisierte die veränderte Wahrnehmung von Zeit und Raum im Zeitalter der Digitalisierung. Es gehe um neue Ängste in einer Zeit, in der sich Distanzen verwischen, in der nahe wie auch ferne Ereignisse digital gleich bedrohlich wirken und frühere wie künftige Ereignisse gleichzeitig erscheinen. Dieser Flut an Informationen hält Menasse die Aufklärung entgegen: „Je mehr wir wissen, je weniger kann die Angst uns anhaben.“ (SZ)

