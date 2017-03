Red Devils sind im deutschen Pokalfinale Die Bautzener haben sich für die Runde der besten vier Teams qualifiziert. Die drei Gegner stehen aber noch nicht fest.

Das erfolgreiche Team von den Bautzener Red Devils. © privat

Crossminton, DCV-Pokal. Mit zwei Siegen gegen die Poing Speed Fires aus Bayern und die zweite Mannschaft der Füchse Berlin konnten sich die Red Devils vom MSV Bautzen am Sonntag für die Finalrunde der besten vier Teams qualifizieren. Das Turnier in der Schützenplatzhalle war der erste von drei Vorrunden-Wettkämpfen des Deutschen Crossminton Verbandes (DCV). Die nächsten beiden Vorrunden finden am 19. März in Berlin und am 26. März in Wolfsburg statt. Ort und Zeit der Finalrunde stehen allerdings noch nicht fest.

Im Modus jeder gegen jeden standen sich im ersten Spiel in Bautzen die Speed Fires aus Poing und die zweite Mannschaft der Füchse Berlin gegenüber. In einem sehenswerten Duell konnten sich am Ende die Bayern aus Poing mit 4:2 gegen die Berliner durchsetzen. Im zweiten Spiel des Tages durften dann endlich die Red Devils aufs Parkett. Im Spiel gegen Poing musste im Dameneinzel Cathleen Selge gegen die aktuelle deutsche Nummer eins Anna Hubert an den Start gehen. Durch ihr druckvolles und kontrolliertes Spiel ließ die Topspielerin aus Bayern ihrer Gegnerin kaum Chancen, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Folgerichtig ging der erste Punkt an die Gäste aus Poing.

Kapitän mit überragender Leistung

Nun waren die Bautzener Herren natürlich gefordert. Im ersten Herreneinzel konnte Mannschaftskapitän Christian Matthes mit einer überragenden Leistung gegen Paul Holleis den dritten und entscheidenden Satz knapp mit 17:15 für sich entscheiden. Motiviert durch die Leistung seines Teampartners konnte Stephan Weise die Bautzener mit 2:1 in Führung bringen. Im dritten und letzten Herreneinzel gelang es Michael August von den Red Devils, mit einem Sieg über den Poinger Alexander Mrosack den Vorsprung in der Gesamtwertung auf 3:1 auszubauen.

Nun brauchte Bautzen nur noch einen Sieg in den letzten beiden Doppelpartien, um als Sieger vom Platz zu gehen. Im Herrendoppel kamen für die Bautzener Stephan Weise und Michael August zum Einsatz. Nach dem gewonnenen ersten Satz konnte sich das Gästedoppel Gralke/Mrosack den zweiten Satz sichern. Im Entscheidungssatz setzte sich dann wieder das Bautzener Duo durch und sicherte somit die 4:1-Führung. Natürlich wollte der MSV nun auch das abschließende gemischte Doppel gewinnen. Auch in diesem Spiel musste der dritte Satz die Entscheidung bringen. Dieser ging knapp an die Gäste aus Poing. Somit erzielte die Red Devils einen nicht ganz erwarteten 4:2-Sieg gegen die Speed Fires aus Poing und brauchten in der abschließenden Begegnung gegen die Füchse Berlin nun nur noch ein Unentschieden, um das Turnier als Erster zu beenden.

Selge bringt Bautzen in Führung

Teamkapitän Christian Matthes schickte im Dameneinzel wieder Cathleen Selge aufs Parkett. Mit einem glatten 2:0-Sieg konnte die Bautzenerin diesmal die Oberhand behalten und brachte das MSV-Team mit 1:0 in Führung. Der Teamkapitän selber kam dann im ersten Herreneinzel gegen den Berliner Robert Leonard zum Einsatz. Auch er ließ in dieser Begegnung nichts anbrennen und erhöhte auf 2:0. Deutlich enger ging es im zweiten Herreneinzel zur Sache. Hier bekam es Stephan Weise mit dem für Berlin spielenden Österreicher Markus Hellauer zu tun. In einem sensationellen Spiel konnte sich der Bautzener am Ende mit 2:1 durchsetzen und machte damit die 3:0-Führung perfekt.

Damit nicht genug. Auch im dritten und letzten Herreneinzel konnte Michael August gegen Johannes Späth den nächsten Punkt für das Heimteam einfahren. Nun waren die abschließenden beiden Doppelpartien nur noch Makulatur, trotzdem wollten die Red Devils auch diese noch gewinnen. Leider musste das Bautzener Herrendoppel Weise/August im zweiten Satz überraschend aufgeben. Grund dafür waren muskuläre Probleme bei Michael August, die ein Weiterspielen unmöglich machten. Auch das Mixdoppel ging noch einmal an das Team aus der Bundeshauptstadt. Am Ende konnten sich die Red Devils vom MSV Bautzen somit auch gegen das zweite Team der Füchse aus Berlin mit 4:2 durchsetzen. (tk)

