Red Bull legt kräftig zu Das Formel-1-Team rechnet sich mit einem konkurrenzfähigen Auto wieder Siegchancen aus.

Max Verstappen will in der nächsten Saison wieder durchstarten und soll bei seinem Rennstall bleiben. © dpa

Wenn Max Verstappen an 2018 denkt, huscht dem Talent von Red Bull jetzt bereits ein Grinsen übers Gesicht. Nach all den Problemen rechnet er sich für die neue Saison wieder Großes aus. „Wir haben unsere Lektion gelernt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es vom Start weg besser läuft“, sagte der Niederländer. Das tiefe Tal ist jedenfalls durchschritten und in der Mannschaft das Selbstbewusstsein zurück.

„Wenn wir uns anschauen, wie weit wir am Anfang zurücklagen – in einigen Rennen war es eine Minute“, sagte er vor dem Großen Preis der USA am Sonntag ab 21 Uhr. „Von da aus dort hinzukommen, wo wir jetzt sind, ist sehr beeindruckend.“ Das Comeback des Brauseherstellers ist in der Tat erstaunlich. Der 20-Jährige belegte in Malaysia und Japan Platz eins und zwei. Sein Rennstallgefährte Daniel Ricciardo aus Australien fuhr auch aufs Podest.

„Es ist für mein Gefühl ein anderes Auto, was die Balance angeht. Es ist viel kompletter. In den ersten paar Rennen war es unberechenbar“, sagte Verstappen über seinen Boliden, mit dem er jetzt sogar die Branchenriesen Lewis Hamilton im Mercedes und Sebastian Vettel im Ferrari ärgern kann. Zwar liegt Verstappen im WM-Klassement beinahe 200 Punkte hinter dem führenden Briten, aber in den restlichen vier Rennen des Jahres rechnet er sich ebenso Siegchancen aus wie Ricciardo.

Red Bull ist derzeit besonders stark daran interessiert, seine Fahrer bei Laune zu halten. Das geht bekanntlich am besten mit einem ordentlichen Cockpit. Beide Verträge enden 2018. Sie werden mit anderen Teams in Verbindung gebracht. Ricciardo soll bei Ferrari auf der Liste stehen und eventuell erneut Teamkollege von Vettel werden, Mercedes hat angeblich mehr als nur ein Auge auf Verstappen.

Er war schon Ende 2016 als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg im Gespräch. Der nächste Mercedes-Angriff könnte 2018 folgen. Schließlich wurde der Vertrag des Finnen Valtteri Bottas nur um ein Jahr verlängert.

All das ist für Red-Bull-Teamchef Christian Horner offiziell kein Thema. „Es ist unsere Absicht, beide Fahrer bis 2020 an uns zu binden“, sagte er. Doch auch Horner weiß, dass sie wohl nur zu halten sind, wenn der Red Bull 2018 von Anfang an konkurrenzfähig ist. Dafür hält er den Druck auf Motorenlieferant Renault hoch.

„Wenn wir über den Winter noch einige Pferdestärken finden, dann bringt uns das in eine bessere Ausgangslage“, sagte Horner. Er meinte, es sei „entscheidend“, dass die Franzosen wie Mercedes und Ferrari künftig auch noch besonders für die Qualifikation kurzzeitige Extraleistung bereitstellen. Das würde sicherlich auch Verstappen erneut zum Grinsen bringen. (sid)

