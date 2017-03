Recyclingplatz zu den Akten gelegt Völlig geräuschlos haben die Stadträte das Verfahren um den Recyclingplatz jetzt beendet.

Recyclingplatz der Firma Lindemann. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Die Stadt hat dem Großenhainer Unternehmer Martin Lindemann jetzt mitgeteilt, dass das Genehmigungsverfahren für seinen geplanten Recyclingplatz in Naundorf aufgehoben ist. Damit sind der Vertrag für ein Bebauungsplanverfahren sowie sämtliche bisherigen Stadtratsbeschlüsse hinfällig. Bleiben noch die Kosten für den bisherigen Teil. Darüber möchte sich die Stadt mit dem Unternehmer einvernehmlich einigen. Was der Großenhainer nun mit dem Grundstück an der Martin-Scheumann-Straße plant, ist offen. Da die Flurstücke im Überschwemmungsgebiet liegen, kommt wohl auch keine Wohnbebauung infrage.

Auch unternehmerisch ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Die Stadträte hatten der Verwaltung den Auftrag mit auf den Weg gegeben, für Lindemann eine Ausweichfläche zu suchen. Für Stadtbaudirektor Tilo Hönicke ein schwieriges Unterfangen, dem man sich schon seit zwei Jahren stelle und nicht erst jetzt. Bislang ohne Erfolg auf kommunalen Flächen, die alle zu nah an Wohnhäusern liegen. Nun wird nach privaten Angeboten Ausschau gehalten, die man vermitteln könnte.

