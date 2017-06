Rechtsstreit um den Valtenbergturm Ein Wassereinbruch, der schon Jahre zurückliegt, beschäftigt nun das Oberlandesgericht Dresden.

Um den Valtenbergturm gibt es einen Rechtsstreit. © Thorsten Eckert

Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Neukirch und einem Baubetrieb geht in die nächste Runde. Weil wenige Jahre nach der grundlegenden Sanierung des Valtenbergturmes Wasser in die Mauern eindrang und Turm und Gaststätte dadurch stark beschädigt wurden, verklagte die Gemeinde die Sanierungsfirma 2012 auf Schadensersatz. Das Landgericht Görlitz gab der Gemeinde Recht und entschied zu Jahresbeginn, dass sich die Baufirma an den durch den Wasserschaden entstandenen Kosten beteiligen müsse. Gegen das Urteil legte das Bauunternehmen Berufung ein, berichtete jetzt MDR Radio Sachsen. Als nächste Instanz müsse sich das Oberlandesgericht Dresden mit dem Fall beschäftigen.

Im Sommer 2011 war infolge anhaltenden Regens Wasser durch die Turmfugen ins Innere des Gebäudes gedrungen. Wegen der Schäden mussten der Turm und die Gaststätte geschlossen werden. Ein gerichtlich bestellter Gutachter bestätigte, dass es in Verbindung mit der Sanierung Baumängel gebe. Doch der Rechtsstreit ist noch älter. Bereits seit dem Jahr 2009 klagt die Gemeinde Neukirch gegen die Firma. Diese zweifelte aber immer wieder die Unabhängigkeit der Gutachter an. Nach dem Wassereinbruch ging die Gemeinde Neukirch in Vorleistung und investierte einen sechsstelligen Betrag, um die Schäden im Turm und in der Bergbaude zu beseitigen. (szo)

