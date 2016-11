Rechtsstreit nach Brand Die Wäscherei im Sebnitzer Gewerbegebiet war 2006 ein Opfer der Flammen geworden. Die Folgen sind noch nicht ausgestanden.

Die zweistöckige Halle der Wäscherei war bei dem Brand im August 2006 völlig zerstört worden. © Marko Förster

Ein Feuer im Sebnitzer Gewerbegebiet beschäftigt auch zehn Jahre später noch Rechtsanwälte und Richter. Ende August 2006 war die Halle der Wäscherei Boden an der Walther-Wolff-Straße in Brand geraten. Das Dach stürzte ein, der Betrieb brannte völlig aus. Eigentümer der Produktionshalle war die Technologie- und Gewerbezentrum Sebnitz GmbH (TGZS), ein Unternehmen der Stadt Sebnitz. Die TGZS ließ die teilweise zerstörte Halle nach dem Feuer wieder aufbauen. Um diesen Wiederaufbau wird bis heute gestritten. Denn die Versicherung der Stadt erkannte einige der damals abgerechneten Bauleistungen nicht an. Seit 2009 liegt die Stadt Sebnitz deshalb mit einer damals für die Brandsanierung beauftragten Spezialfirma im Clinch. In ihrem Jahresabschluss für das Jahr 2015, der jetzt im Stadtrat Thema war, weist die städtische TGZS deshalb 23 125 Euro als Minus aus – eine Rückstellung, falls der Rechtsstreit verloren gehen sollte. Wie die Stadtverwaltung jetzt erklärte, wird noch vor Weihnachten mit einer Entscheidung in dem Rechtsstreit gerechnet. (SZ/dis)

