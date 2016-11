Rechtsruck im Landkreis Meißen Der Innenminister sieht wachsenden Populismus. Gegen die Kriminalität will er mehr Polizisten und Technik einsetzen.

Er ist nachdenklicher geworden, sucht nach Antworten: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Er weiß, dass der kommende Wahlkampf 2017 - auch ohne Frauke Petry als Gegnerin - im Landkreis Meißen viel härter wird. © Michael Kappeler/dpa

Populismus und die Ablehnung der bestehenden Strukturen bringt die Gesellschaft nicht voran. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Der Rechtsruck im Land hin zu Pegida und zur AfD sei mit der Sehnsucht von Menschen nach einfachen Wahrheiten und schnellen Lösungen zu erklären. Die gebe es aber nicht. Generell unterscheiden sich - trotz des starken Zulaufs in Richtung AfD und Pegida - die Menschen im Landkreis Meißen dennoch nicht von denen in anderen Landesteilen. De Maizière räumte aber eine Krise der Volksparteien ein.

Nach der aktuellen November-Umfrage von Infratest dimap kommt die AfD in Sachsen auf 25 Prozent der Stimmen. Damit wäre sie hinter der CDU mit 34 Prozent zweitstärkste Partei. Die NPD spielt mit 1,5 Prozent keine Rolle mehr. Man kann davon ausgehen, dass die AfD-Stimmen sogar noch höher sind, weil - ähnlich wie in den USA bei der Präsidentenwahl - einige auf die Fragen der Meinungsforscher vermutlich nicht korrekt antworten. In den USA haben viele Wähler gesagt, sie würden Clinton wählen, obwohl sie später Trump ihre Stimme gaben. Offensichtlich hatten sie sich für die ehrliche Antwort geschämt.

„Die alten Rechts-links-Schemata passen nicht mehr“, sagte de Maizière. „Sarah Wagenknecht redet nicht viel anders als Frauke Petry.“ Er habe die Hoffnung, dass der Zulauf zur AfD abebbt, wenn die Wähler zu diesen Einsichten gelangen. Zur Bundestagswahl, die voraussichtlich Ende September 2017 stattfinden wird, tritt de Maizière zum dritten Mal als Direktkandidat der CDU an. Zuletzt erreichte er im Jahr 2013 insgesamt 54 Prozent der Wählerstimmen nach 45 Prozent im Jahr 2009. Dass AfD-Chefin Frauke Petry nun doch nicht in seinem Wahlkreis, sonder in Pirna ins Rennen geht, kommentierte de Maizière so: „Man muss jeden Gegenkandidaten so nehmen, wie er oder sie kommt.“ Er rechnet auch ohne Petry mit einem harten Wahlkampf.

Aktuell sind nach Angaben des Bundesamtes für Migration bis Ende Oktober knapp 230 000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Zum Jahresende werden es weniger als 300 000 sein. Eine Prognose für nächstes Jahr will der Minister nicht abgeben, rechnet aber mit noch weniger als in diesem Jahr. Im Landkreis Meißen, so die neuesten Zahlen aus dem Landratsamt, leben 2 100 Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Verfahren für sie dauern jetzt noch im Schnitt 62 Tage.

Die Integration, so de Maizière, gilt nicht für alle Flüchtlinge, sondern nur für diejenigen, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Ansonsten würde ein ungewünschter Sogeffekt entstehen. Die Integration der Schutzbedürftigen ist aber eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft, weil sie im Interesse aller ist. An erster Stelle stehen die Sprachkurse, danach geht es um die Vermittlung von Jobs und der gesellschaftlichen Werte.

Gegen die Kriminalität im Land setzt der Minister auf mehr Polizisten mit mehr Befugnissen und neuer Technik .Das Personal der Bundespolizei wird in den nächsten fünf Jahren um 20 Prozent aufgestockt, das des Bundeskriminalamtes sogar um 25 Prozent. Auch in Sachsen wird es deutlich mehr Polizisten geben, die aber erst ausgebildet werden müssen.

Hoffnung macht sich de Maizière auf den Einsatz von intelligenter Software. Die Überwachungsqualität von öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen soll sich deutlich verbessern. So soll die Polizei Gesichtserkennungsprogramme einsetzen können, um Straftäter zu identifizieren.

