Rechtslage hier, Befindlichkeiten da

Dr. Christoph Wowtscherk ist in Dörgenhausen aufgewachsen, hat sein Abitur am Johanneum abgelegt und dann an der Ruhruniversität in Bochum Geschichtswissenschaften studiert. Seine Dissertation trug den Titel „Was wird, wenn die Zeitbombe hochgeht? – eine sozialgeschichtliche Analyse der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda im September 1991“. Foto: Mirko Kolodziej

Wahlkampf ist keine ganz neue Sache für den Hoyerswerdaer Dr. Christoph Wowtscherk. Während des Studiums in Bochum war er, als es 2009 um die neue Zusammensetzung des Bundestags ging, für und mit dessen damaligem Präsidenten Norbert Lammert (CDU) unterwegs. „Das war eine spannende Zeit“, sagt Wowtscherk. Zwei Wahlperioden später warb er nun in diesem Sommer für den Bernsdorfer Bäckermeister Roland Ermer. Der Wahlabend im September, an dem statt Ermer dann der AfD-Kandidat Karsten Hilse das Direktmandat holte, sei ein Hammer gewesen. „Aber er war wohl notwendig“, findet der 31-Jährige. Er ist studierter Historiker, also Geisteswissenschaftler. Leute von diesem Schlage tendieren eher zur sachlichen Analyse als zum Furor.

Vom Wahlerfolg überrascht

Am Montag wird Wowtscherk in Bautzen wieder seinen Platz im Kreistag einnehmen. Er ist dessen jüngster Kreisrat. Vor drei Jahren zog er für sich selbst in den Wahlkampf, druckte ein paar Flugblätter und verteilte sie im Wahlkreis 13 in Briefkästen – in der Hoyerswerdaer Altstadt, in der Elsterheide und in Dörgenhausen, wo er aufgewachsen ist. Von den acht Kandidaten auf der CDU-Liste wurde er Dritter. Der Elsterheide-Bürgermeister Dietmar Koark bekam 5 322 Stimmen, der langjährige Hoyerswerdaer Sportbund-Chef Jürgen Schröter 731, Wowtscherk 723. „Mit so viel hatte ich gar nicht gerechnet“, sagt er. Zum Einzug in den Kreistag reichte es freilich nur für die zwei ersten der Liste.

Noch in der Orientierungsphase

Als Jürgen Schröter nun aber Anfang des Jahres aus Gesundheitsgründen sein Mandat zurückgeben musste, rückte der Dritte der Wahl automatisch nach. Im April nahm Landrat Michael Harig (CDU) ihm den Amtseid ab. „Danach weist ihm Herr Landrat Harig seinen Sitzplatz in den Reihen der Fraktion zu“, steht im Protokoll der Sitzung vom 3.4. So unglamourös wird man also Kreisrat. „Ich bin noch in der Orientierungsphase, arbeite mich langsam in die Kommunalpolitik ein“, sagt Christoph Wowtscherk. Die Sitzung am Montag der kommenden Woche ist insgesamt erst seine fünfte. Was er jedoch schon mitbekommen hat: Rechtslage hier und Befindlichkeiten da lassen manche zunächst simpel erscheinenden Dinge auf den zweiten Blick durchaus anders wirken.

Das gilt im Detail wie im Großen und Ganzen. Der Hoyerswerdaer war zunächst doch eher skeptisch, dass im Kreistag so viele Bürgermeister sitzen: „Ich sah die Gefahr von Kirchturmpolitik.“ Inzwischen findet er, der Umstand habe durchaus positive Resultate für die Qualität der Kreistagsarbeit: „Die Bürgermeister bringen viel Erfahrung und Detailwissen mit.“ Er selbst, sagt er, sei natürlich in erster Linie Hoyerswerdaer, aber eben auch im Landkreis zu Hause. Den Blick nach Malschwitz, Großharthau oder Neukirch hat er freilich nicht nur als Kreisrat. Die Kreis-CDU hat ihn gerade zu ihrem Mitgliederbeauftragten gewählt. Es geht nicht nur darum, die Basis womöglich durch Neuzugänge zu stärken, sondern vor allem darum, die Kommunikation mit den 1 144 CDU-Mitgliedern im Kreis zu pflegen. Christoph Wowtscherk findet, dass Mängel in dieser Beziehung ihren Anteil am Bundestags-Wahlergebnis vom September haben.

Mitglied im Verwaltungsausschuss

Er selbst ist während des Studiums in Bochum zunächst 2008 in die Junge Union eingetreten, 2009 dann in die CDU. Im Jahr darauf kam er nach Hoyerswerda zurück, um seine Doktorarbeit zu schreiben. Sie befasste sich mit den pogromartigen Gewaltakten des Jahres 1991 in der Stadt und zog einige Aufmerksamkeit auf sich. Wowtscherk arbeitet in Schleife beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und sitzt seit 2014 als beratender Bürger im Verwaltungsausschuss des Stadtrates. Seit Neuestem ist er Mitglied im Rotary Club. Zudem gehört er dem Förderkreis-Vorstand des Johanneums an, wo er 2004 sein Abitur ablegte. „Als wir Schüler waren, haben wir von Unterstützung profitiert, das soll für heutige Schüler auch so sein.“

Wohin ihn sein politisches Engagement führen wird, ist offen. Ein fixes Ziel gibt es nicht. Wowtscherk sagt, es müsse nicht jeder in der ersten Reihe stehen. Und als Geisteswissenschaftler versuche er immer, verschiedene Perspektiven zu verstehen. Für Politik an vorderster Front, meint er, könne das eher hinderlich sein.

zur Startseite