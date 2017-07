Rechtselbische Orte ohne schnelles Internet Löbsal und Nieschütz sollen durch die Anbindung an Diesbar-Seußlitz schnelle Leitungen bekommen. Andere Orte gehen leer aus.

Am 8. August sollen die Ergebnisse zur Untersuchung für schnelles Internet im Gemeinderat bekannt gegeben werden. Die Studie wurde Anfang des Jahres in Auftrag gegeben und soll ausloten, wo und mit welchem Aufwand in der Gemeinde schnelles Internet durch Breitbandversorgung ausgebaut werden kann. Während die linkselbischen Orte laut Bürgermeisterin Carola Balk (parteilos) derzeit schon mit 30 MBit versorgt sind, sollen Löbsal und Nieschütz durch die Anbindung an Diesbar-Seußlitz eine Leistung von 50 Mbit bekommen. Alle anderen gehen wohl leer aus. „Wir müssen überlegen, wie viel Geld wir investieren wollen, oder ob wir zufrieden sind mit dem jetzigen Zustand“, so die Bürgermeisterin. Zwar würde der Breitbandausbau mit 90 Prozent gefördert, dennoch bliebe für die Gemeinden ein Eigenanteil von zehn Prozent zu zahlen. Der könnte bei einigen Gemeinden schnell ein paar Hunderttausend Euro betragen. Bei angenommenen acht Millionen Euro wären also in diesem Fall 800000 Euro von der jeweiligen Gemeinde zu bezahlen. „Eine solche oder ähnliche Summe wäre für uns finanziell einfach nicht zu stemmen“, so die Bürgermeisterin. Es solle deshalb über andere Lösungen wie Funk nachgedacht werden. (SZ/jm)

