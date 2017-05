Rechtsanwalt sprengt Prozess um brutale Cousins Zwei Männer stehen erneut wegen versuchten Mordes vor Gericht – zur Verhandlung kommt es aber wieder nicht. Das Opfer ist geschockt.

Die Ungewissheit bleibt. Auch vier Jahre, nachdem zwei Cousins aus Riesa und Zeithain einen Kumpel in dessen Wohnung brutal attackierten, ist unklar, ob und wie die Männer dafür bestraft werden. Eigentlich sollte der Fall in diesen Tagen am Landgericht Dresden erneut verhandelt werden – durch eine Formalie wurde der Prozess jedoch schon in der vergangenen Woche unterbrochen und am Mittwoch nun endgültig ausgesetzt. Schuld ist die Frage nach der Besetzung der Schöffen.

Grundsätzlich ist die Große Jugendkammer des Landgerichtes mit drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Schöffen besetzt. Die Frau, die ursprünglich als Schöffin tätig werden sollte, liegt jedoch im Krankenhaus. Ihre Ersatzfrau ließ sich ebenfalls entschuldigen, weil sie sich gerade in der Probezeit an einer neuen Arbeitsstelle einarbeitet und bereits an einem anderen Verfahren beteiligt ist. Also sprang eine dritte Schöffin ein. Das passte der Verteidigung der Cousins allerdings nicht. Am ersten Verhandlungstag fühlten sich die Anwälte zu spät informiert und stellten einen Antrag auf Unterbrechung. Am Mittwoch hieß es nun, dass Rechtsanwalt Rolf Franek nicht nur nachmittags bei einem anderen Verfahren gebraucht werde. Er warf der Jugendkammer zudem vor, dass die Besetzung der Schöffen willkürlich und widerrechtlich geschehen sei. Die Probezeit der Ersatzschöffin sei keine hinreichende Entschuldigung. Franek stellte daher den Antrag, sie wieder einzusetzen.

Richter Christian Linhardt machte zwar deutlich, dass einem Arbeitnehmer in Probezeit so ein umfangreiches Ehrenamt nicht zuzumuten sei. Allerdings müsse er den Antrag erst prüfen, ehe die Verhandlung fortgesetzt werden könne. Die angesetzten drei Verhandlungstage reichten nun aber sowieso nicht mehr aus. Noch bevor die Anklage verlesen wurde, setzte der Richter das Verfahren aus. Erst im August oder September soll es weitergehen.

Das Opfer, das als Zeuge nun bereits zum zweiten Mal nach Dresden gereist war, nahm das sichtlich geschockt auf. Der 22-Jährige wirkte nervös und unsicher – noch immer konnte er seine Aussage nicht hinter sich bringen.

Im Mai 2013 hatten die Cousins ihm mit einer Luftdruckpistole mehrfach in Kopf und Hals geschossen und sind mit Hammer und Messer auf ihn losgegangen. Dafür wurden die Cousins zwar bereits vor zwei Jahren wegen versuchten Totschlages verurteilt, doch die Staatsanwaltschaft legte erfolgreich Revision ein. Sie wirft den 22 und 28 Jahre alten Cousins versuchten Mord vor. Die beiden könnten von der Verzögerung nun profitieren. Dass die Tat so lange zurückliegt, kann sich durchaus strafmildernd auf das Urteil auswirken. (SZ/ste)

